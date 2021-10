De Audi e-tron GT is toxisch masculien, maar brandschoon en zuinig

Ik neem de e-tron GT zoals hij is, een nieuwe designster aan de horizon. Mooie Audi’s zijn geen dagelijkse kost meer en een gegeven paard kijk je niet in de bek. Daar staat een elektrische laagvlieger met extravagant gewelfde oppervlakken, stealth-bommenwerper op wielen. Mooi die scherpe golf over de wielkasten, melange van kubisme en jugendstil, met alle spanning van een overwonnen tegenstrijdigheid. Enjoy! Tot iemand vraagt: voor wie heeft Audi hem gemaakt?

Stilte. Voor een gezinsauto is hij achterin te krap, voor een sportwagen te vet, voor gepensioneerde zestigers te laag. Is dit de nieuwe vluchtwagen voor de verduurzamende Audi-boef met een getranscendeerde kijk op Het Milieu? De enige bank die hij kan ramkraken is de Triodos Bank. Op alle andere banken staat zijn geld.

Of stond. De GT is er voor mensen met de middelen om minstens 106 mille stuk te slaan op 476 geluidloze pk’s. Hij stoot niks uit, dus het kan toch geen kwaad. Voor wie het niet debiel genoeg kan, de aandrang komt in Audi-kringen regelmatig voor, is er nog een GT RS met meer dan 600 pk.

Ik heb de Edition Zero 1/100. Edition Nero was een betere naam geweest voor de pikzwarte testauto op 21-inchwielen in ‘5-dubbelspaak-Konkavmodule-design’. Indrukwekkend, maar wat voor het prestige echt gezien moet worden, werd tegen meerprijs aan het oog onttrokken. De Audi-logo’s plus de modelaanduiding op de kont zijn onzichtbaar in de kleur van de carrosserie gespoten. Die absurde dienst levert Audi na bestelling van het 1.871 euro kostende ‘optiekpakket zwart’. Mooi hè? Minder voor meer.

Nu snel een troostknuffel. Normaal doen kan hij ook. De nuchtere stoffen bekleding is een verademing na het obligate proletenleer. En wat een stap vooruit is deze e-tron na de eerste stekker-Audi met dezelfde naam. Die was te log, te zwaar, te suv, en ondanks ruim 400 pk te minvermogend. Met 300 kilometer actieradius mocht je in je handen knijpen. De GT gaat ruim over de 400 en laadt dankzij 800-volttechnologie aanzienlijk sneller, tot 270 kW. De techniek, best vreemd voor zo’n prestigemerk, komt trouwens niet uit eigen keuken. De GT staat op het sublieme platform van een concerngenoot, de Porsche Taycan.

Een gespleten persoonlijkheid kortom, toxisch masculien maar brandschoon en spatzuinig. Tijdens een rustige snelwegrit daalt de verbruiksmeter naar 17,8 kWh per 100 kilometer en dat is ver onder de fabrieksopgave van 19,9. Bij de snellader schiet het batterijpeil in een vloek en een zucht van 58% naar 99%, ofwel van 270 naar 460 kilometer bereik. Eersteklas. Wat hij niet doet: sprankelen. Van de Taycan spatten de vonken af. De vier seconden van 0 tot 100 lijken er in de GT zes, terwijl het er echt vier zijn. Het is een grandioze reisauto voor twee Audi-volwassenen en twee Audi-kleuters.

Broddelwerk voor het vijfvoudige

Twee dingen haat ik aan de e-tron: de draadloze telefoonoplader en de volumeknop.

De oplader vind ik na lang zoeken in het opbergvak onder de middenarmsteun. Daar zit een klemmetje dat de telefoonhouder zou kunnen voorstellen. Een smartphone past er alleen niet liggend in. Staand wel, maar dan wil het klepje van de armsteun niet meer dicht. Dan zie ik op de zijwand van het vak de cryptische instructies die ik idioot genoeg alleen vanaf de passagierszetel kan lezen. Ik geloof mijn ogen niet. Ik moet de telefoon bij het insteken een kwartslag draaien om hem liggend in een verborgen uitsparing te laten glijden. Na een uur trek ik de Samsung uit zijn kerker: bloedheet, nauwelijks bijgeladen. Terwijl elke Koreaan van 25.000 euro beschikt over een perfect bereikbaar laadplateau, levert Audi broddelwerk voor het vijfvoudige.

In dezelfde stompzinnigheidsklasse valt de volumeregeling. Audi’s, en daar kon je ze niet hoog genoeg voor prijzen, hadden vroeger op de middentunnel een normale volumeknop met mute-functie. Die is in de GT vervangen door een rond touchpad dat je voor harder en zachter met de klok mee of tegen de klok in moet aanstrijken, een aanklacht tegen het gezonde verstand. Hoezo voorsprong door techniek?

Terwijl de e-tron onderweg die obsoleet geworden Audi-slogan indrukwekkend rehabiliteert. Met een beetje veel hulp van Porsche, maar beter goed gejat dan slecht gevonden. Vreemd, vroeger sprak je zo over Japanse autofabrikanten, toen die van Europese concurrenten nog de fijne kneepjes afkeken. Nu zijn de ooit onaantastbare elite-Duitsers copycats, zelfs van elkaar.