Coldplay grossiert in prefab-stadionpop

Pop Coldplay Music Of The Spheres ●●●●●

Music Of The Spheres was een album van Stone Roses-zanger Ian Brown uit 2001. Coldplay eigent zich die titel toe alsof het de pophistorie uit kan gummen, zoals Pink Floyd het deed met Dark Side Of The Moon van Medicine Head (1972). Bij zulke grootheidswaan hoort de wetenschap dat de band „too big to fail” is, zelfs al viel het verkoopresultaat van Coldplays voorlaatste Everyday Life tegen. De Zweedse sterproducer Max Martin kreeg de opdracht om de band nieuwe commerciële glans te geven. Samenwerking met Selena Gomez in het sentimentele ‘Let Somebody Go’ en K-popsensatie BTS in ‘My Universe’ passen naadloos in de prefab-stadionpop waarin Coldplay meer dan ooit grossiert. Bombastische popdeunen ‘Higher Power’ en ‘People of the Pride’ hangen aan elkaar van clichés, alsof een algoritme hun structuur uit de computer heeft laten rollen. In het elektronische bewerkte ‘Biutyful’ klinkt zanger Chris Martin als een smurf. Lelijker popmuziek werd zelden gemaakt.