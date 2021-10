Broekers-Knol: nog deze week 500 extra opvangplekken voor asielzoekers

In Almere en Gorinchem komen nog deze week vijfhonderd extra opvangplekken voor asielzoekers. Dat zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie en Asiel, VVD) woensdag na een bezoek aan het overvolle asielzoekerscentrum in de Groningse plaats Ter Apel. Ook in Utrecht zijn extra opvangplekken toegezegd.

Almere zal de komende dagen plaatsmaken voor zo’n tweehonderd extra asielzoekers in paviljoens nabij het asielzoekerscentrum, Gorinchem gaat driehonderd tijdelijke plekken realiseren in een leegstaand kantoor. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft meermaals gewaarschuwd dat de opvang in Ter Apel, waar het grootste IND-aanmeldcentrum staat, niet meer verantwoord is. De nachtopvang telt momenteel 750 asielzoekers, terwijl de locatie is gebouwd voor maximaal 275 mensen.

Hoewel de vijfhonderd extra plekken het grote opvangprobleem niet gaan oplossen, aldus Broekers-Knol, zal het wel zorgen voor „verlichting”. Vanaf 1 november zullen landelijk nog meer plekken beschikbaar worden gesteld.

Utrecht

Zo komt er in Utrecht vanaf half november een noodopvang voor vijfhonderd asielzoekers. Dat schrijven burgemeester Sharon Dijksma en de verantwoordelijk wethouder woensdag in een brief aan Broekers-Knol. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het gereed maken van een voormalig pand van Holland Casino. De noodopvang wordt voor „enkele maanden” beschikbaar gesteld, aldus een woordvoerder van Dijksma. Utrecht roept andere gemeenten in de regio op het Utrechtse voorbeeld te volgen.

Verder heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) het Veiligheidsberaad eerder deze week opgeroepen mee te werken aan het creëren van achthonderd opvangplekken voor asielzoekers. Naar aanleiding van dit overleg hebben tien gemeenten aangeboden om extra capaciteit te realiseren. Die opvangplekken „nemen we indien mogelijk zo snel mogelijk in gebruik”, aldus een woordvoerder van het COA. Onder meer de gemeenten Emmen, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, Overloon en Tilburg hadden al toegezegd tijdelijke opvangplekken te creëren.