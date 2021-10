Bijzonder onderwijs schaadt kansengelijkheid

Een heksenjacht, noemden sommige twitteraars het recente artikel in NRC over de zelfcensuur van uitgeverijen in hun lesboeken. Hebben ouders in Nederland niet het recht om hun kind naar een school te sturen die past bij hun levensovertuiging? In een ingezonden brief schreef historica Tineke Bennema zelfs dat overheidsbemoeienis binnen scholen een bedreiging vormt voor ons tolerante democratische bestel (Begin niet weer met de schoolstrijd, 9/10). Zij noemt specifiek dat de overheid zich niet moet bemoeien met scholen die jongens en meisjes gescheiden lesgeven.

Anne Kingma is econoom en politicoloog.

De Onderwijsraad adviseert dit wel aan te pakken, juist met het oog op onze democratie. Het probleem met zulke kuisheidsscholen is niet alleen dat ze een verkeerde representatie van de maatschappij geven – in de bus of op de werkvloer zitten vrouwen en mannen ook niet gescheiden. Het echt kwalijke aan dit soort voorbeelden, mede mogelijk gemaakt door overheidssubsidie, is dat de wensen van ouders boven de ontplooiing en vrijheid van kinderen worden geplaatst. Hiermee komt de kansengelijkheid in het geding, bij uitstek een voorwaarde voor een tolerant democratisch bestel.

Als kinderen thuis niets meekrijgen van evolutietheorieën of als ouders vinden dat meisjes bepaalde beroepen niet waardig zijn, kan je daar als democratische overheid weinig aan doen. In de privésfeer wil je immers zo min mogelijk ingrijpen. Maar via openbaar onderwijs, waar meerdere levensovertuigingen worden besproken, kunnen we wel keuzevrijheid en veiligheid voor alle leerlingen garanderen. Dit is vooral belangrijk voor diegenen die afwijken van de dominante groep, zoals vrouwen of homoseksuelen. Een deel van de zelfcensuurregels van uitgeverijen richten zich niet toevalligerwijs specifiek op meisjes. Korte rokjes in illustraties? Doe maar niet. Vrouwelijke predikanten als voorbeeld? Te geëmancipeerd. Over mannelijke predikanten of korte broeken voor jongens hoor je niets.

Ook vroege selectie negatief voor gelijke kansen

Confessionele ouders zijn niet de enigen die binnen het overheidsgefinancieerde schooldomein hun eigen sociaal-culturele achtergrond ten koste van de kansengelijkheid opdringen aan de volgende generatie. De negatieve reacties op het artikel vanuit confessionele hoek deden mij denken aan de ouders die tegen de invoering van een brede brugklas zijn. Dat zijn hoogopgeleide ouders – van links tot rechts – die het huidige schoolsysteem niet willen opgeven omdat zo’n verandering hun kinderen een fast pass naar de top zou ontzeggen.

Het huidige onderwijsstelsel, waarbij al op 12-jarige leeftijd bepaald wordt hoe je toekomst eruit ziet, begunstigt kinderen wier ouders bijles kunnen betalen en gaat ten koste van kinderen die door hun omstandigheden minder goed meekomen. Bijvoorbeeld kinderen die intellectueel op de havo horen, maar op vmbo-kader zitten omdat ze simpelweg arme ouders hebben. Het stapelen van niveaus is mogelijk, maar moeilijk als je geen uitdagendere lesstof krijgt op je huidige niveau, of als je afwezige ouders hebt. In de praktijk is stapelen naar het gymnasium vrijwel onmogelijk.

Zo helpt het Nederlandse onderwijssysteem de toch al bevoordeelde bovenlaag en bemoeilijkt het de sociale mobilisatie van leerlingen die vanaf de geboorte al 1-0 achterstaan. Uit studies blijkt daarnaast dat vroeg selecteren over het algemeen ongunstig is voor de leerprestaties en loopbanen van leerlingen. Een leerling met een vmbo-theoretisch-niveau is sneller geneigd die leerweg af te maken als de leerling met slimmere leerlingen in de brugklas heeft gezeten. Daarom is een latere selectie niet alleen gunstig voor de kansengelijkheid in Nederland maar ook voor onze kenniseconomie.

Lees ook: Begin niet weer met de schoolstrijd

Ontkomen aan onderdrukking

Recent heeft het Nederlandse publiek kennis gemaakt met de laatste roman van Édouard Louis, de schrijver die links-intellectueel Frankrijk een spiegel voorhoudt. Een rode draad in zijn boeken is dat in gesloten en arme gemeenschappen gemarginaliseerde groepen daarbinnen extra onderdrukking ervaren. Daarom is het volgens Louis niet enkel belangrijk dat arme mensen aan hun lot kunnen ontsnappen, maar ook dat er binnen die gemeenschappen genoeg mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld vrouwen en homoseksuelen om te ontkomen aan onderdrukkende normen. Dit kan via sociale zekerheid, banen én onderwijs. Laten we die mogelijkheid ook in Nederland bieden, door het bestrijden van de uitwassen van bijzonder onderwijs en het invoeren van brede brugklassen voor allemaal. Dan heeft elke leerling, rijk of arm, meisje of jongen, échte kansengelijkheid.