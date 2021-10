Al tientallen jaren ijvert de architect Victor Veldhuijzen van Zanten voor de bouw van het Maison d’Artiste, het baanbrekende en invloedrijke ontwerp uit 1923 van De Stijl-oprichter Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren. Zelf beschouwden de De-Stijlleden hun dynamische Kunstenaarshuis als een eerste proeve van ‘beeldende architectuur’. Bijna een eeuw later noemde architect Herman Hertzberger het Maison d’Artiste een „overmoedige poging om het huis te zien als een platform ter verkenning van de ruimte”.

Wegens een teveel aan overmoed stelt het ruimteschip bouwkundigen nog altijd voor raadsels. Of het uit vele rechthoekige vlakken bestaande Kunstenaarshuis kan worden gebouwd, is nog steeds niet te bepalen. Het is Veldhuijzen van Zanten dan ook nog altijd niet gelukt om het van de grond te krijgen. Verder dan een vier meter hoog model dat in 2017 ter gelegenheid van het eeuwfeest van De Stijl werd vervaardigd, is het niet gekomen.

Wonderlijk genoeg staat er in de Noord-Italiaanse stad Bolzano al een jaar of vijftig, zestig een bewoonbaar ruimteschip van De Stijl. Wie de Italiaanse ruimteverkenner heeft ontworpen, is niet te achterhalen. Bij het verreweg opmerkelijkste gebouw in de Bolzanese wijk, die onder Mussolini werd gebouwd, staat geen informatiebordje en ook een speurtocht op internet leverde niets op. Maar één ding is zeker: de onbekende architect heeft het Maison d’Artiste gekend. Alleen al de De-Stijlkleuren van de gevels – wit met hier en daar een rood vlak – wijzen hierop.

Het lijkt er zelfs op dat de ontwerper van het appartementengebouw het manifest Naar een beeldende architectuur uit 1924 goed kende. Belangrijkste kenmerk van de beeldende bouwkunst van De Stijl is het ‘zwevende aspect’, legden Van Doesburg en Van Eesteren hierin uit. Ze maakten ook duidelijk hoe een ontwerper een gebouw kon laten zweven: door „de functionele ruimte-cellen (alsmede luifelvlakken, balkonvolumen enz.) naar buiten te werpen” kan een gebouw „tegen de zwaartekracht der natuur” ingaan.

Appartementengebouw in Bolzano, Italië.

Deze aanwijzing heeft de ontwerper van het appartementengebouw in Bolzano consequent toegepast op de balkons. De talrijke balkons die aan drie van de vier gevels hangen, hebben de vorm gekregen van (half)open grote en kleine dozen die ‘naar buiten geworpen’ worden, doordat ze vaak aan twee kanten uit de gevels kragen. Ook de luifels bovenop het gebouw zijn ogenschijnlijke zwevende constructies.

Natuurlijk is het appartementengebouw in Bolzano minder complex dan het onbouwbare Maison d’Artiste. Maar in één opzicht overtreft het Italiaanse De-Stijlhuis het Nederlandse origineel zelfs. Doordat het gebouw in de Mussoliniwijk op poten staat en de begane grond deels onbebouwd is gebleven, is de ingang alleen via een trap te bereiken. Zo gaat het Italiaanse ruimteschip van De Stijl nog sterker tegen de zwaartekracht van de natuur in dan het Maison d’Artiste.