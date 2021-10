‘Besef dat de doodstraf kan terugkomen’

Ze komt er nog geregeld een tegen in de Oegandese hoofdstad Kampala: een van de 417 terdoodveroordeelden met wie ze een rechtszaak begon tegen de staat om de doodstraf afgeschaft te krijgen, en die daardoor hun vrijheid terugkregen. „Soms tillen ze me op, noemen me hun redder of held. Of hun moeder”, vertelt ze lachend op haar logeeradres in Utrecht. „Voor mij geeft het vooral voldoening hen gelukkig te zien. Dat ze weer glimlachen, omdat ze een tweede kans kregen.”

Kigula (41) kan er prat op gaan het rechtssysteem van haar land te hebben veranderd, na op death row te zijn terechtgekomen wegens een volgens haar onterechte veroordeling wegens moord op haar man.

Ze ging er rechten studeren en begon de zaak die haar beroemd maakte: sinds de uitspraak in 2009 leidt een veroordeling wegens moord niet meer automatisch tot de doodstraf in Oeganda en wordt elke doodstraf omgezet in levenslang – maximaal twintig jaar – als de executie niet binnen drie jaar is voltrokken. De vonnissen van alle 418 eisers on death row werden omgezet in celstraffen, die inmiddels bijna iedereen heeft uitgezeten, vertelt Kigula.

De zaak diende ook als voorbeeld voor Kenia, waar de automatische doodstraf voor moord in 2017 ook werd afgeschaft. Kigula ging er een jaar werken, nadat ze in 2016 was vrijgekomen. „Ik trainde zo’n vijftig vrouwen in de gevangenis om daar bureaus voor rechtshulp op te zetten, omdat velen geen geld hebben voor advocaten. Enkele tientallen zijn net als ik rechten gaan studeren. Laatst zag ik nog een foto van een afstudeerceremonie in de gevangenis in Nairobi: iedereen gehuld in zwarte capes en de vierkante graduation caps. Die ze na afloop wel weer moesten inruilen voor hun gevangenisuniform”, zegt ze met een lachje.

Niet ‘in een kantoor'

Hoewel ze jurist is, wilde Kigula niet „in een kantoor” werken. Ze begon een organisatie om kinderen van gevangenen op te vangen – „we helpen er 48 met schoolgeld” – en reisde tot de lockdowns kwamen de wereld rond om te ageren tegen de doodstraf. Het bracht haar naar dertien landen in Europa en Afrika – en afgelopen week naar Frankrijk, op uitnodiging van de antidoodstraforganisatie ECPM. Ze gaf er workshops op scholen. Aanleiding was de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk veertig jaar geleden.

„Veel leerlingen wisten niet eens dat de doodstraf bestond”, vertelt ze. „Maar ook als je in een land woont waar de doodstraf is afgeschaft, zei ik hun, moet je niet achterover leunen. Blijf vertellen over hoe wreed en onomkeerbaar de doodstraf is: als je een nieuwe generatie niet informeert, kunnen nieuwe leiders komen die de doodstraf weer invoeren.”

Ook president Emmanuel Macron wilde haar zien. „Hij bedankte me voor mijn strijd tegen de doodstraf en beloofde zich daar ook voor in te zetten. Ik denk dat hij het meende, ik voelde verbinding.”

Frankrijk heeft sowieso een goede reputatie, zegt Kigula. „Het heeft zijn vroegere kolonies in Afrika positief beïnvloed: bijna allemaal hebben ze de doodstraf afgeschaft. Hadden de Britten zich ook maar zo ingezet; ook zij hebben nog invloed in Afrika.”

Toch heeft ook het ooit Britse Malawi in mei de doodstraf afgeschaft. Op 8 oktober volgde Sierra Leone in West-Afrika, toen president Julius Maada Bio een wet tekende die een eind maakte aan de „inhumane” straf en aan „de gruwelen van een wreed verleden”, zoals hij erbij zei.

Ook elders verliest de doodstraf terrein. Vorig jaar waren er wereldwijd 483 bevestigde executies, een kwart minder dan in 2019. Het aantal uitgesproken doodvonnissen daalde van 2.307 twee jaar geleden naar 1.477 vorig jaar, aldus cijfers van Amnesty International. En in maart dit jaar schafte Virginia als 23ste Amerikaanse staat de doodstraf af.

Verdrievoudiging in Egypte

Maar Kigula’s strijd is verre van gestreden. China leidt, met naar schatting duizenden executies per jaar, het klassement van 55 landen die de doodstraf actief toepassen. Iran staat met 246 executies in 2020 op nummer twee, gevolgd door Egypte. Daar liet de autoritaire regering-Al Sisi vorig jaar zeker 107 mensen ter dood brengen, ruim drie keer zoveel als het jaar daarvoor.

Ook in Oeganda bestaat de doodstraf nog. Twee parlementariërs van de oppositiepartij NUP van zanger Bobi Wine, die vorige maand van „terrorisme” en enkele moorden zijn beschuldigd – volgens de NUP om politieke redenen – kunnen die straf krijgen als ze schuldig worden bevonden. Kigula kent de zaak en is „erg hoopvol” dat beiden vrijkomen. „Ze worden pas veroordeeld als het OM hun schuld kan bewijzen. We hebben vaak gezien dat getuigen onder druk worden gezet om valse verklaringen af te leggen, maar ik hoop dat nu niemand zich daarvoor laat lenen. De twee hebben ook ervaren advocaten.”

Interessant genoeg is in Oeganda de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen, Johnson Byabashaija, tegen de doodstraf. „Hij zegt openlijk: ‘We hebben het niet nodig’”, zegt Kigula. „Hij hielp ons ook enorm met onze rechtszaak. Dat hij zijn baan ermee riskeerde, kon hem niet zoveel schelen: president Museveni is immers vóór de doodstraf. Toch heeft die hem onlangs opnieuw benoemd.”

Kigula zou Museveni zelf ook graag spreken. „Hoewel mensen hem beschrijven als hard, denk ik dat hij ook zachte trekken heeft. Ik denk hem met mijn verhaal te kunnen raken. Als ik de kans krijg.”

