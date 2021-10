Belgische politie arresteert vijf verdachten voor mishandeling voetbalsupporter

De Belgische politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vijf voetbalsupporters van Club Brugge aangehouden die worden verdacht van zware mishandeling van een 63-jarige Belgische man. Dat meldt De Standaard woensdag. De man ligt in coma en verkeert volgens zijn zoon in levensgevaar.

Hij zou na een Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City in elkaar zijn geslagen omdat hij een sjaal droeg van de Britse voetbalclub. Artsen zeggen dat de man hersenbeschadiging heeft opgelopen en zijn weinig hoopvol. Mocht hij de coma overleven, dan zal hij waarschijnlijk zwaar letsel aan het incident overhouden.

De mishandeling zou bij een tankstation aan de snelweg bij Drongen, een plaats in de provincie Oost-Vlaanderen, hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer was met vrienden een broodje aan het eten toen zijn sjaal hardhandig van zijn nek werd getrokken. De man liep vervolgens naar buiten, mogelijk om zijn sjaal terug te halen. Even later lag hij bewusteloos op de grond. Het parket van Oost-Vlaanderen zegt dat het onderzoek naar het incident in volle gang is.

Club Brugge zegt in een verklaring met afschuw kennis te hebben genomen van het incident. „Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop.” Manchester City zegt „geschokt en bedroefd” te zijn over het lot van zijn supporter.