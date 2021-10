Agenten in actie met traumabeertje en wapenstok

De dag nadat Amnesty International protesteerde tegen het gewelddadige optreden van de Rotterdamse politie tijdens het woonprotest van zondag leek wel een aardige gelegenheid om op RTL4 naar Bureau Hofstad te kijken. In dat programma volgt verslaggever Ewout Genemans van dichtbij het werk van de Haagse politie, zonder daarbij opgepakt te worden, zoals collega’s van de Volkskrant en het AD vorige week overkwam.

Bureau Hofstad is een soort uitzending in de zendtijd van politiepartijen. Hier geen journalistieke productie over een organisatie die kampt met een gesloten cultuur, racisme in de organisatie of geweldsincidenten op straat, maar een welwillend portret van de mannen en vrouwen die namens de gemeenschap op onheil afgaan. Of op wat lijkt op onheil, want soms lijkt Bureau Hofstad een symfonie van loos alarm. Op een zomeravond leidt de rode gloed van de zonsondergang tot twee onterechte brandmeldingen.

Ook is er grote paniek wanneer er een man met een geweer in een speeltuin wordt gesignaleerd. Kogelwerende vesten gaan aan, er is discussie over een plan van aanpak en over vuurlijnen. Bij aankomst treft men slechts een groepje mannen dat staat te trainen, onder meer met een lange stok. De vesten kunnen uit, zij het dat een jongetje in de speeltuin zo is geschrokken dat hij ontroostbaar is. De dienders schakelen van waakzaam naar dienstbaar. Het kind mag op de foto in een kogelwerend vest en wordt met de wagen thuisgebracht („Kijk, daar zit de sirene.”)

Lievigheden

Zo rijgen de lievigheden zich aaneen. Een lichamelijk ongedeerd jong kind dat maar blijft huilen nadat de auto van haar familie op een tram is gebotst („Mensen van buiten de Randstad zijn dit niet gewend”, legt de agent uit), krijgt een knuffelbeertje dat voor die gelegenheden altijd achterin de politiewagen ligt.

Genemans, die in zijn eerdere programma Bureau Burgwallen zelf burgers de les begon te lezen, houdt zich nu op de achtergrond en signaleert de teleurstelling bij agenten als de spectaculaire achtervolging van een gewapende man eindigt in een aanhouding door een speciaal arrestatieteam, waardoor zij zich toch een beetje kruimelagenten voelen.

Even later wordt er een inbraakverdachte op een grijze scooter klemgereden, waarbij de ontlading bij de agenten scherp in beeld wordt gebracht. Een boks, nog een boks. „Hier doen we het voor.” Grapjes over de collega die „niet hard genoeg reed” en de arrestatie dus misliep. Maar na afloop horen we ook een zinnetje over de scooterrijder: „Wat hij met de inbraak te maken had, bleef onduidelijk.”

Maar het traumabeertje wordt nadrukkelijker gehanteerd dan de wapenstok. Pas aan het eind van de aflevering komt die laatste tevoorschijn bij, inderdaad, een demonstratie. Een groep coronademonstranten bij het Binnenhof filmt en provoceert de agenten en houdt dit uren vol. Het eindigt met harde klappen, waarvan je als kijker niet helemaal kunt beoordelen hoe noodzakelijk ze zijn. Duidelijk is dat de agenten aan dit deel van hun werk, in tegenstelling tot aan de achtervolging, geen enkel plezier beleven.

Bureau Hofstad sloot in zijn zorgzaamheid aan bij De Rijdende Rechter (KRO-NCRV), die dinsdag het vermoedelijk kleinste geschil uit de programmageschiedenis behandelde. Een reparatie aan een schoorsteen had de geesten in een twee-onder-een-kap-woning gespleten. Inzet van het conflict was een schamele 26 euro en 63 cent.

Speklapjes

Meester John Reid liet een hoogwerker komen en verordonneerde de bereiding van speklapjes om de gerapporteerde geuroverlast te toetsen. Ik zal het salomonsoordeel niet verklappen waarmee de schoorsteenruzie werd beslecht, maar niemand hoefde een beertje langs te brengen.