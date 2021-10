Activision Blizzard ontslaat twintig werknemers om discriminatie en intimidatie

Gamebedrijf Activision Blizzard heeft twintig werknemers ontslagen na beschuldigingen van seksisme en seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Dat heeft het bedrijf dinsdag per e-mail bekendgemaakt aan de werknemers. Nog twintig andere werknemers zijn berispt vanwege wangedrag. Onder anderen een aantal gameontwikkelaars en leidinggevenden is ontslagen, al worden in de brief geen namen genoemd. In de top van het bedrijf of hogere managementlagen zijn geen ontslagen gevallen.

Honderden werknemers demonstreerden deze zomer tegen een cultuur van seksuele intimidatie binnen het bedrijf, dat bekende games als Call of Duty, Candy Crush, Overwatch en World of Warcraft uitgeeft. Met de ontslagen zegt Activision Blizzard nu het vertrouwen van de werknemers te willen winnen, „dat ze, wanneer ze zich uitspreken, worden gehoord”, zo is te lezen in de brief. Topman van het gamebedrijf Bobby Kotick erkende in september al dat het management niet goed geluisterd had naar de geluiden van de werknemers.

De Amerikaanse staat Californië begon in juli een rechtszaak tegen Activision Blizzard vanwege de „doordringende mannendispuutscultuur” binnen het bedrijf. Volgens aanklagers is de cultuur „onverantwoord en onnauwkeurig”. Volgens onderzoek van een toezichthouder krijgen vrouwen minder betaald bij het bedrijf dan mannen en heeft machogedrag de overhand. Er zouden veel meldingen van seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers zijn binnengekomen. Begin augustus stapten de directeur en het HR-hoofd op vanwege de aanklachten, waar zij geen actie tegen hadden ondernomen.

Werknemers die in augustus demonstreerden tegen de cultuur van seksisme hebben verschillende eisen gesteld. Zo willen ze dat de bedrijfstop zich inspant om diversiteit en inclusiviteit uit te breiden en transparant is over gendergelijkheid. Of deze eisen ook ingewilligd worden, is nog niet duidelijk. Wel heeft Activision Blizzard al toegezegd te investeren in opleidingsmiddelen en negentien fulltime mensen aan te nemen voor het nieuwe ethische team. De Amerikaanse beurswaakhond SEC kondigde een maand geleden aan het bedrijf te onderzoeken.

