Veroordeelde moord Sven Prins vrij in hoger beroep

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Sergio K., die tot 30 jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor zijn rol in de liquidatie van Sven Prins in 2015, in hoger beroep vrijgesproken. Dat meldt de Limburgse nieuwszender 1Limburg. K. komt naar verwachting dinsdag vrij. De definitieve uitspraak wordt op 11 november gedaan, maar K. mag de gevangenis vooruitlopend op die uitspraak al verlaten.

Zijn advocaat Mark Nillesen zei tegen 1Limburg dat K. in tranen uitbarstte nadat hij de uitspraak hoorde. Volgens de advocaat is er sprake van een „belangrijke overwinning” na een gerechtelijke dwaling. „Formeel is het nog geen vrijspraak, maar dat gaat het wel worden”, zei Nillesen. „Hij is nu naar huis gestuurd, omdat de rechter zegt: de tijd die hij heeft gezeten is langer dan wij hem van plan zijn op te leggen.”

Sergio K. zat vast sinds 2016, toen hij werd aangehouden samen met Xionel B. en Jurandy T. voor de moord op Prins. Hij kreeg net als Xionel B. dertig jaar, Jurandy T. kreeg levenslang. Sergio K. ontkende zijn aanwezigheid bij de liquidatie vanaf het begin, maar durfde hij uit angst voor de veiligheid van zijn familie niet te zeggen wie er wel bij was. In september werd er bij een hoorzitting van het hoger beroep een naam geroepen door iemand in het publiek. Toen aan Sergio K. werd gevraagd of deze naam, Orhan K., inderdaad de naam was van de verdachte, werd dit bevestigd.

Prins werd in 2015 neergeschoten in een woonwijk in de gemeente Brunssum in Limburg. Hij overleed vlak na de schietpartij, een medepassagier raakte gewond maar overleefde. Het motief voor de moord is nooit opgehelderd, mogelijk was het een gevolg van een uit de hand gelopen conflict in het drugscircuit.