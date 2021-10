Turkije roept Nederlandse ambassadeur ter verantwoording

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeurs van tien landen, waaronder Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten, ter verantwoording geroepen. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu dinsdag. Maandag riepen de ambassadeurs Turkije in een verklaring op om de zaak van filantroop Osman Kavala snel tot een afronding te brengen. Volgens Anadolu moet de Nederlandse ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet zich woensdagmorgen melden bij het ministerie.

Kavala werd in 2017 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de protesten tegen de regering van president Erdogan in het Gezipark in Istanbul. In februari 2020 werd hij vrijgesproken, maar enkele uren later opnieuw gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

Volgens de ambassades werpen „de voortdurende vertragingen in zijn proces” een „schaduw over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en transparantie in het Turkse rechtssysteem”. Ze wijzen erop dat in het proces verschillende dossiers zijn samengevoegd en na de vrijspraak een nieuwe zaak is begonnen.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken noemt het in een tweet „onaanvaardbaar” dat de ambassadeurs zich bemoeien met het juridische proces in Turkije. Volgens hem gaan ze hiermee „over de schreef”. In 2019 droeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Turkije al op om Kavala vrij te laten, omdat hij zonder gegronde bewijzen zou worden vastgehouden.