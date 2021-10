Trump naar rechter om publicatie documenten Capitool-bestorming te voorkomen

Donald Trump hoopt via de rechter te voorkomen dat hij vertrouwelijke documenten moet overdragen voor het parlementaire onderzoek naar de Capitool-bestorming begin januari. Dat heeft de voormalig president van de Verenigde Staten maandagavond bekendgemaakt. Volgens Trump bevatten de documenten vertrouwelijke gesprekken tussen hem en zijn adviseurs.

De Republikein stelt dat de inhoud van zulke gesprekken niet geopenbaard mag worden, omdat presidenten zich de vrijheid moeten kunnen permitteren om met naaste adviseurs te overleggen zonder bang te zijn dat de inhoud van de gesprekken hen later moeilijkheden oplevert. Hij hoopt dat de rechter hem in het gelijk stelt over het zogeheten executive privilege dat geldt voor presidenten.

Trump vindt dat de parlementaire onderzoekscommissie te veel documenten heeft opgevraagd en beschouwt die handelswijze als „illegaal”. Volgens hem houden niet alle opgevraagde stukken verband met de gebeurtenissen begin januari. Via een rechterlijk bevel hoopt hij daarom publicatie te voorkomen. De huidige president Joe Biden heeft al toestemming gegeven om geheime overheidsdocumenten te openbaren. Dat gebeurde nadat het Huis van Afgevaardigden een onderzoek instelde naar de verantwoordelijkheid van Trump bij de rellen.

Afzettingsprocedure

Eerder is tegen de Republikein een afzettingsprocedure gehouden omdat tegenstanders hem verweten dat hij zijn aanhangers had opgeroepen om het Capitool te bestormen. Zijn achterban bestormde op 6 januari het gebouw in Washington uit woede over de verkiezingswinst van Joe Biden, waarover Trump bleef volharden in de ongegronde claim dat die tot stand was gekomen door verkiezingsfraude.

Uit onderzoek is eerder gebleken dat de bestorming van het Capitool geen spontane actie was, maar dat de Trump-aanhangers vooraf plannen maakten om georganiseerd richting het pand te trekken. Hij had enkele weken voor de bestorming opgeroepen tot „een groot protest”.

Correctie (19 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Trump publicatie van het parlementaire onderzoek wilde voorkomen. Dat klopt niet. Hij wil openbaring van vertrouwelijke documenten via de rechter voorkomen. Dat is hierboven aangepast.