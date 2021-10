Traag geweld

Een vriendin zoekt al jaren een huis: ze is eind dertig en er helemaal klaar mee om met huisgenoten te wonen. Ze is ook de huisbaas beu die soms zomaar in haar kamer staat, die ondanks alle smeekbedes niets doet aan de kapotte badkamerventilator, de tocht, de muizen. Gisteren was ze bij mij en de zus om uit te huilen, nadat ze voor de zoveelste keer voor een nieuwe woning was afgewezen. Ze is niet de enige in mijn omgeving met huizenleed. Ik heb steeds meer vrienden die op een plek wonen waar ze genoeg van hebben, maar die geen kant op kunnen. Een goede kennis heeft bijna de hele piramide van Maslow afgetikt – leuke relatie, geslaagd stel kleuters, fijn werk, erkenning, oké inkomen. Alleen het fundament van de piramide ontbreekt, want zijn onderdak is om te janken. Hij zit met zijn gezin vast op een lekkende tussenverdieping buiten de ring. Hij verdient net te veel voor sociale huur, maar te weinig voor een grotere huurwoning, laat staan om in aanmerking te komen voor het soort hypotheek waarmee je anno 2021 nog iets bij zijn ouders in de buurt kan kopen (ouders die overigens geen jubel- of leentonnetje over hebben). En dus zit hij vast op een plek waar hij elke dag minder wil wonen. Met elke centimeter of kilo die zijn kinderen in omvang toenemen, neemt hun leefruimte verder af.

Ondertussen trokken wij het zoveelste pak tissues open voor de vriendin. „Vroeger”, snikte ze, „vond ik het leuk om door mooie woonwijken te lopen, en dan te fantaseren over hoe mijn huis later, als ik groot zou zijn, eruit zou zien. Nu zie ik alleen maar onmogelijkheden.”

Die uitspraak bleef hangen toen ik naar huis wandelde door een prachtig negentiende-eeuws deel van de stad. Waar de jugendstilpanden tegenwoordig óf verkaveld zijn voor expats, óf bedrijfsruimte vormen voor multinationals. Soms moet ik denken aan wat de neef (16) de laatste tijd te pas en te onpas roept: dat bezit diefstal is. Wie een pand gebruikt als investeringsobject, ontneemt anderen een dak, een kans op een thuis. Wat rest zijn stulpjes die te uitgewoond zijn om nog dienst te doen als beleggingspand of architectonisch visitekaartje van de zaak, maar waarin je nog steeds wel prima minderbedeelden kunt uitzuigen.

De telefoon trilde, de vriendin had een foto gestuurd. Er was een verroeste leiding gesprongen in haar gang. Ik herinnerde me van een verre les natuurkunde dat roest een hele langzame vorm van verbranden is. Je staat erbij en kijkt ernaar terwijl er in slow motion vernietiging plaatsvindt.

Ik keek naar de immense panden tegenover mij. Bezit is geen diefstal, dacht ik. Bezit is traag geweld.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.