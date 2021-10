Soepeler budgetregels? Het debat daarover begint nu pas echt

De riem zit nog even los – maar hoe strak wordt hij straks weer aangetrokken? Nu het economisch herstel overal in Europa doorzet, begint de EU voorzichtig na te denken over de periode erna. En in het bijzonder: de toekomst van de Europese begrotingsregels.

Tijdens de pandemie werden die regels, ook wel bekend als het Stabiliteits- en Groeipact, volledig buiten werking gesteld. In hun simpelste vorm zijn ze streng: een maximale staatsschuld van 60 procent van het bruto binnenlands product en een maximaal begrotingstekort van 3 procent. Maar al vóór corona klonk voortdurend kritiek: ze zouden te streng zijn, te complex, investeringen tegenhouden of juist niet voldoende gehandhaafd worden. Noord- en Zuid-Europese landen staan als haviken en duiven in die discussie traditioneel lijnrecht tegenover elkaar.

Begin 2020 probeerde de Europese Commissie al een brede discussie over de toekomst van de regels te starten – die in de kiem werd gesmoord door de viruspaniek. Nu wil ze het debat herstarten, en daarbij de „lessen van de coronacrisis” meenemen. Dinsdag presenteerde ze daartoe een reeks vragen, maar zonder duidelijke voorstellen. Daarvoor is de discussie veel te beladen, en ook binnen de Commissie zelf is er allerminst overeenstemming over het beste begrotingsbeleid.

Daarom opent Brussel nu eerst een breed debat over de toekomst van de regels, waaraan experts en burgers mogen bijdragen. Daarmee hoopt de Commissie te „bouwen aan consensus”. Ofwel: het bloederige gevecht dat verwacht wordt over hervorming van de regels te voorkomen of op z’n minst voorlopig te temperen.

„Begrotingsregels zijn alleen effectief als iedereen het ermee eens is”, benadrukte Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiën) dinsdag. Maar die overeenstemming is vooralsnog ver te zoeken. Dit zijn de vier belangrijkste thema’s waar het de komende periode over zal gaan:

1 Heeft corona niet laten zien dat meer begrotingsruimte een goed idee is?

Geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis kozen EU-overheden afgelopen anderhalf jaar voor ongekend economisch beleid. Alles werd uit de kast getrokken om bedrijven in de lucht te houden en de economische klap zo te dempen. Met succes, constateert de Europese Commissie: anticyclisch begrotingsbeleid bleek „zeer effectief bij het opvangen van de impact van deze uitzonderlijke crisis”. Bovendien garandeerde de EU via een nieuw instrument, het coronaherstelfonds, dat het herstel via extra investeringen werd aangejaagd.

Een doorslaggevend argument om permanent meer begrotingsruimte te creëren? Dat toch ook weer niet. De Commissie wijst erop dat de buitengewone situatie ook duidelijk maakte hoe belangrijk het is om in betere tijden buffers op te bouwen. Diverse EU-lidstaten die weinig voor soepeler regels voelen, benadrukten bovendien al dat ‘het pact’ flexibel genoeg was om ongekende uitgaven mogelijk te maken.

2 Wordt er straks nog wel geïnvesteerd in het klimaat?

Het is een bedrag dat je even met je ogen doet knipperen: 520 miljard euro. Zoveel is er volgens de Commissie binnen de EU jaarlijks aan extra investeringen, publiek en privaat, nodig om de klimaatdoelen te halen. Gaat dat lukken, als landen zich straks weer gebonden voelen door de begrotingsregels?

Nee, denkt een groeiende groep economen: als de begrotingsriem straks weer wordt aangesnoerd zullen klimaatinvesteringen al snel sneuvelen. Zeker omdat lidstaten na de explosie aan corona-uitgaven juist zouden moeten bezuinigen om weer in het gareel te komen. „Een van de erfenissen van de vorige economische crisis was dat het investeringsniveau naar 0 procent terugviel”, memoreerde Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) dinsdag. En dus wordt er al langer gesproken over een specifieke uitzonderingsgrond voor ‘groene’ investeringen.

Het is een voorstel dat vooralsnog op betrekkelijk veel steun kan rekenen. Dat betekent niet dat de ‘groene gouden regel’ een uitgemaakte zaak is. Vraag is bijvoorbeeld: hoe definieer je zo’n klimaatinvestering? En: waarom niet ook een uitzonderingsgrond voor het versterken van defensie – eveneens een urgente opgave.

3 Kunnen al die regels niet een stuk simpeler?

Bij alle felle discussies die wachten lijkt vrijwel iedereen het hier wél over eens: de regels moeten simpeler. Het is immers niet voor het eerst dat aan het Stabiliteitspact wordt gesleuteld. Sterker nog, in de loop der jaren is er zoveel aan gesleuteld en opgelapt dat een hypercomplex bouwwerk is ontstaan waarin vrijwel niemand meer de weg kent. Het betekent ook dat in het verleden altijd wel een uitzonderingsgrond kon worden gevonden als een land niet voldeed aan de regels.

Eenvoudiger regels zouden, schrijft de Commissie, eraan kunnen bijdragen dat lidstaten meer bereid zijn ze op te volgen en er minder „politieke kosten voor handhaving” zijn. Daar kan niemand tegen zijn. Maar bij elk voorstel voor versimpeling zijn begrotingshaviken op hun hoede. Betekent het niet stiekem dat spilzuchtige landen met méér kunnen wegkomen? Wanneer is een regel echt te ingewikkeld, en wanneer ontbreekt het gewoon aan de politieke wil om eraan te voldoen?

4 Wat gebeurt er met alle schulden die EU-landen hebben opgebouwd?

Al voordat de pandemie de publieke schuldenniveaus in de hele EU omhoog joeg, leek de ‘schuldennorm’ van 60 procent van het bbp voor sommige EU-landen meer een onbereikbare droom. Italië zat in 2019 al boven de 130 procent schuld, en ook landen als Frankrijk en Spanje tikten bijna 100 procent aan. Na twee jaar coronabeleid is de groep landen die de norm ruim overschrijdt nog veel groter.

In de begrotingsregels staat nu opgenomen dat een land zijn schuld jaarlijks met een twintigste moet verminderen. Maar terwijl de EU nog opkrabbelt na de coronaschok zou dat, erkende Dombrovskis, voor „sommige EU-landen een grote uitdaging zijn”.

Directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) Klaus Regling liet zich in een interview met Der Spiegel dit weekend minder diplomatiek uit. „Als dit naar de letter zou worden uitgevoerd, zou een staat als Italië jaarlijks een begrotingsoverschot van 6-7 procent moeten realiseren. Dit is niet haalbaar en het heeft geen enkele zin.”

Reglings kritiek wordt breder gedragen. Er gaan binnen de EU veel stemmen op voor een langzamer pad, of een per land gedifferentieerde weg richting de zestigprocentnorm.

Maar ‘strenge’ lidstaten als Nederland en Duitsland werpen tegen dat de schuldenniveaus toch echt naar beneden moeten, en dat lidstaten zich nu al niet aan de een-twintigste-regel hielden.