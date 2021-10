Slachtoffers Spaans gifschandaal bezetten Prado-museum, dreigen met zelfmoord

Een groep Spaanse slachtoffers van een groot gifschandaal met koolzaadolie uit 1981 bezet sinds dinsdagmorgen een deel van het Prado-museum in Madrid. Volgens Spaanse media zegt het zestal zelfmoord te zullen plegen als de regering niet reageert op zijn eisen. Ze willen onder meer dat premier Pedro Sánchez meer geld beschikbaar stelt voor de medische zorg voor alle slachtoffers van het zogeheten spijsolieschandaal, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen of verlamd raakten.

Op foto’s is te zien dat de groep een spandoek ophoudt in een museumzaal, met het beroemde werk Las Meninas van de schilder Diego Velázquez op de achtergrond. Ze zouden zes uur na het begin van de actie pillen voor zelfdoding in willen nemen. Tegen Radio Madrid zeggen de slachtoffers dat de museumbeveiliging hen „met geweld” uit „de meest belangrijke ruimte van het museum” heeft proberen te werken, maar dat ze zich verzet hebben. Ze zouden het Prado-museum hebben gekozen voor hun actie, omdat cultuur hen op de been zou hebben gehouden.

Het spijsolieschandaal begon in mei 1981, toen inwoners van een Madrileense arbeiderswijk plotseling last kregen van koorts, ademhalingsproblemen en hoofdpijn. Na onderzoek bleek dat de koolzaadolie die zij gebruikten om te bakken was aangelengd met industriële afvalolie. Volgens de groep kwamen rond de vijfduizend mensen als gevolg van de vergiftiging om het leven. Ook hielden zo’n twintigduizend Spanjaarden blijvende klachten over, zoals longproblemen of verlamming. In 1997 stelde het Spaanse Hooggerechtshof de Staat aansprakelijk voor de gezondheidsschade.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.