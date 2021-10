Amsterdam Sinfonietta met Hannes Minnaar mist pit en inspiratie

Strijkorkest Amsterdam Sinfonietta is met pianist Hannes Minnaar op tour met een concert met ‘Slavische ziel’. Ze bedoelen dat er onder andere muziek van Leoš Janácek en Frédéric Chopin op het programma staat.

Met de zesdelige Suite voor Strijkorkest van Janácek laten de strijkers zich meteen van hun warmste kant horen. De violen missen af en toe wat eenheid van klank, al is dat na elke luide passage steeds een tijdje opgelost. Minder Slavisch is de Nederlandse première van Lament (2019) van Mark-Anthony Turnage, waarvan Amsterdam Sinfonietta mede-opdrachtgever was. Volgens het programmaboekje omschrijft Turnage zijn doorgecomponeerde stuk als „eerder aan de grimmige en woeste dan aan de tedere kant van de klaagschaal”, maar zo speelt concertmeester en solist Anthony Marwood het juist niet. Zijn viool wil helemaal niet woest zijn, maar zacht en rond zwelgen. De strijkers geven Marwood aanzetjes van melodieën die hij overneemt en afmaakt, maar dat doet hij gedwee, alsof hij er afstand van probeert te doen. Als Sinfonietta eindigt door een lang aangehouden akkoord in een dreigend tremolo te eindigen, is Marwoods viool alle kracht kwijt.

Pianist Hannes Minnaar schuift op het einde aan voor een helder Tweede pianoconcert van Chopin. De uitvoering is goed, maar Sinfonietta mist hier en daar wat inspiratie en pit; cruciaal om een stuk bedoeld voor orkest interessant te houden met alleen strijkers. Minnaar speelt uitgesproken en dynamisch wendbaar, maar mag meer initiatief nemen met tempowisselingen. Vanuit Sinfonietta komen ze niet, wat het geheel soms statisch maakt. Het tweede deel slaagt het best. Daar vinden Sinfonietta en Minnaar elkaar in souplesse en heldere kracht.

Opmerkelijk was de bedroevende zaalbezetting. Het premièreconcert trok in Enschede iets meer dan honderd toeschouwers. Er hadden er ruim duizend gepast.

Recensie Klassiek Amsterdam Sinfonietta met Hannes Minnaar in ‘De Slavische ziel’ Gehoord: 17/10, Muziekcentrum Enschede. Tournee: t/m 25/10. Inl: sinfonietta.nl ●●●●●