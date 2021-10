‘Seks, leugens en geheime betalingen’ in Duits persschandaal

Doorgaans weet het boulevardblad Bild wel raad met een affaire die als ingrediënten heeft „aantijgingen over seks, leugens en geheime betalingen”. Maar maandag stonden die woorden boven een stuk van The New York Times dat ging over de hoofdredacteur van Bild zélf en zijn omgang met vrouwelijke ondergeschikten.

Toen deze Julian Reichelt maandagmiddag (minder dan een dag na publicatie van het stuk) door zijn uitgever aan de kant was gezet, meldde Bild dat nieuws met een ingetogenheid die in de eigen kolommen uitzonderlijk is. Er had „een wissel in de hoofdredactie” plaatsgevonden.

Die droge woorden miskennen de omvang van het schandaal dat The New York Times aan het licht bracht. Niet alleen heeft de affaire de hoofdredacteur van Duitslands grootste krant door een #metoo-affaire de kop gekost. Ook het moederbedrijf, de grote internationale uitgever Axel Springer, en zijn topman Mathias Döpfner, een van de machtigste mediamagnaten in Duitsland, zijn erdoor in opspraak geraakt.

Het verre New York

Bovendien zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Duitse journalistiek, die het schandaal zelf niet naar buiten wist te brengen, nu ook in het geding. Waarom moest een Amerikaanse krant eraan te pas komen om uit te zoeken hoe het zat met de al lang bekende aantijgingen dat Reichelt verhoudingen met jonge, vrouwelijke medewerkers had en hen ongebruikelijk grote promoties bezorgde? En waarom was de prominente mediacolumnist Ben Smith uit het verre New York daar eigenlijk in geïnteresseerd?

Dat laatste heeft te maken met expansie van Axel Springer (dat sinds 2019 het Amerikaanse investeringsfonds KKR als grootaandeelhouder heeft) naar de Verenigde Staten. Nadat het Duitse uitgeefhuis in 2015 al de financiële website Business Insider had overgenomen, kondigde het deze zomer aan ook het toonaangevende digitale mediabedrijf Politico te kopen – voor een miljard dollar (860.000 miljoen euro).

Daarmee is Axel Springer een grote Amerikaanse speler geworden. En kwetsbaar voor aanwijzingen dat er een bedrijfscultuur heerst waarin klachten over seksueel ongewenst gedrag niet serieus worden genomen. Juist dezer dagen moet de koop van Politico worden afgerond.

Reichelt was begin dit jaar al kort op non-actief gesteld, na beschuldigingen dat hij zijn positie als hoofdredacteur had misbruikt om intieme relaties aan te knopen met jonge medewerksters. Weekblad Der Spiegel schreef over Reichelts functioneren als hoofdredacteur een artikel onder de kop „Neuken, promoveren, ontslaan”, maar kreeg de onderste steen niet boven.

Na een onderzoek dat de uitgever liet instellen door een advocatenkantoor, mocht Reichelt na twaalf dagen weer op z’n post terugkeren. Wel kreeg hij een vrouwelijk hoofdredacteur naast zich.

Niet alle Duitse journalisten geloofden dat de zaak daarmee was afgedaan. Een onderzoeksteam van de Ippen-krantengroep (waar de Frankfurter Rundschau en de Münchner Merkur toe behoren) besloot er dieper in te duiken.

Juist dit weekeinde waren de journalisten zo ver dat ze een onthullend stuk over Reichelt konden publiceren. Maar hun eigen uitgever, Dirk Ippen, stak daar een stokje voor. Het artikel zou de indruk kunnen wekken, hield hij zijn verbijsterde redacteuren voor, dat de krantengroep de economische belangen van een concurrent wil schaden.

Betere baan in ruil voor seks

Toen Duitsland maandag wakker werd, was in The New York Times onder meer te lezen wat een onervaren vrouwelijke Bild-journalist tegen de onderzoekers van het advocatenkantoor had verteld over de verhouding die ze met Reichelt had gehad. Hij had haar een belangrijke functie op de redactie bezorgd, waarvan ze zelf vond dat ze die eigenlijk niet aan kon.

Hij liet haar regelmatig naar hotelkamers komen, „want zo gaat het altijd bij Bild. Wie met de baas naar bed gaat krijgt een betere baan.” Aan haar onkostendeclaratie bleek Reichelt eens zomaar 5.000 euro toegevoegd te hebben, waar ze met niemand over mocht praten. Een andere vrouw had een klacht wegens seksuele intimidatie ingediend.

Voor Reichelts baas Döpfner is niet alleen pijnlijk dat hij de Bild-hoofdredacteur zo lang de hand boven het hoofd heeft gehouden. Wat de zaak nog erger voor hem maakt is een email die hij dit voorjaar aan een vriend stuurde, en waaruit The New York Times citeert.

Döpfner schreef hoe belangrijk Reichelt is, want „hij is de enige overgebleven journalist in Duitsland die nog moedig in opstand komt tegen de nieuwe autoritaire DDR-staat”, waarmee hij doelde op het huidige Duitsland en het coronabeleid. Bijna alle andere journalisten, schreef hij in dezelfde mail, „zijn propaganda-assistenten geworden”.

DDR-vergelijking

De vergelijking tussen de huidige regering en het DDR-regime, dat massaal dissidenten opsloot en burgers die naar het westen vluchten liet doodschieten, wordt doorgaans vooral door aanhangers van de radicaal rechtse AfD gemaakt. Döpfner is niet alleen uitgever van Axel Springer, hij is ook voorzitter van het landelijk samenwerkingsverband van krantenuitgevers. Dat hij blijkbaar zo weinig vertrouwen heeft in de Duitse journalistiek zal hem bij die club niet in dank worden afgenomen.

Ook in de VS heeft zijn reputatie een harde knauw gekregen. Zijn manier van zaken doen is „gluiperig”, verklaarde in The New York Times de topman van de Amerikaanse nieuwswebsite Axios, die Döpfner dit jaar vergeefs probeerde over te nemen.

Maar aan het hoofd van Axel Springer heeft Döpfner zijn positie afgelopen jaren flink verstevigd. Grootaandeelhouder Friede Springer, de weduwe van oprichter Axel Springer, deed hem in 2020 een belangrijk deel van haar aandelen én haar stemrecht cadeau, een geschenk van naar schatting een miljard euro.