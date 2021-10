Ruim duizend kinderen ‘toeslagenouders’ uit huis geplaatst de afgelopen vijf jaar

Zeker 1.115 kinderen van ouders die gedupeerd raakten in de Toeslagenaffaire, zijn tussen 2015 en 2020 uit huis geplaatst. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat het onderzoek uitvoerde op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uit de cijfers blijkt niet of de uithuisplaatsingen een direct gevolg zijn van de Toeslagenaffaire.

In het onderzoek heeft het CBS gekeken naar uithuisplaatsingen waarbij sprake was van een combinatie van jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf. Dit houdt in dat, naast een door de rechter opgelegde vorm van jeugdbescherming, er een jeugdhulptraject ingesteld wordt waarbij het kind buiten het eigen gezin geplaatst wordt. Binnen de groep is vervolgens gekeken naar de situatie van alle kinderen van ouders die bekendstaan bij de Belastingdienst als gedupeerd in de Toeslagenaffaire.

Omdat er gekeken is naar de periode 2015-2020 en er een specifieke onderzoeksmethode is gehanteerd bij het analyseren van de uithuisplaatsingen, liggen de werkelijke cijfers volgens gedupeerde ouder Janet Ramesar een stuk hoger. Tegen website Binnenlands Bestuur zegt Ramesar dat het aantal zeker twee keer zo hoog ligt. Zo werd de zoon van Ramesar ook uit huis geplaatst, terwijl bij haar niet de gebruikte criteria van toepassing waren.

Aanleiding voor het onderzoek is een artikel van Volkskrant-columniste Harriët Duurvoort, die schreef dat mogelijk honderden kinderen van ‘toeslagenouders’ uit huis waren geplaatst. Naar aanleiding van die column werden er Kamervragen gesteld over de aantallen uithuisgeplaatste kinderen. Om die vragen te kunnen beantwoorden verzocht het ministerie van Justitie en Veiligheid het CBS onderzoek te doen. Dat er gekeken is naar de gegevens vanaf 2015 heeft te maken met het feit dat het CBS niet over eerdere cijfers beschikt.

