Met een oud-collega zit ik te lunchen op een terras in de prachtige Beemsterpolder. Het valt mij op dat er bij een paar boerderijen regenboogvlaggen wapperen. Ik zeg haar dat ik het mooi en goed vind dat het lhbti-symbool ook hier wordt uitgedragen. Mijn tafelgenoot merkt droogjes op: dat is de vlag van de gemeente Beemster.

