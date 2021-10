Politie houdt drie jonge verdachten aan na fataal tramongeluk

In Den Haag zijn dinsdag drie verdachten aangehouden naar aanleiding van een incident waarbij maandagavond een man is omgekomen bij een aanrijding met een tram. Het gaat om twee 15-jarige jongens uit Den Haag, de andere verdachte is 18 jaar en komt ook uit de stad, aldus de politie. De jongens worden verdacht van betrokkenheid bij een misdrijf. Ze zitten vast en mogen uitsluitend contact hebben met hun advocaat.

Tegen Omroep West hebben bronnen verklaard dat de man geduwd zou zijn door een groep jongeren. Dinsdag kon de politie dat niet bevestigen.

Het fatale tramongeval gebeurde maandagavond iets voor negen uur. De politie vermoedt dat sprake was van een misdrijf. Vlak na het incident deed een in grootschalige opsporing gespecialiseerd team onderzoek naar de zaak onder leiding van justitie. Zij hebben de hele nacht onderzoek gedaan. Maandagavond meldde een van de verdachten zich op het bureau; dinsdag volgden de andere twee.

De politie stuurde maandagavond een signalement uit van de mogelijke verdachten en riep burgers op uit te kijken. Getuigen zouden hebben verklaard dat drie personen zouden zijn weggelopen na de aanrijding. Het slachtoffer overleed vlak na het incident aan zijn verwondingen. Volgens de politie is zijn identiteit nog niet vastgesteld.