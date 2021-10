'Advocaatje leef je nog?' Bedreigde advocaten krijgen weerbaarheidscursus

‘Ik heb een hele hoop rottigheid meegemaakt. Bedreiging, mishandeling, heel veel ellende.” Een ervaren advocaat vertelt hoe zijn beroep verre van veilig is en hoe hij meermaals met fysiek geweld te maken kreeg, tot bloedens toe. Hij besloot grotendeels te stoppen met strafrecht en doet tegenwoordig vooral familierechtzaken. Daar komt hij dezelfde agressie tegen, bij scheidingen vooral. „Zo’n één keer in de maand ben ik de klos. Een telefoontje midden in de nacht, de wederpartij je die opzoekt, een cliënt die je volgt.”

De advocaat vertelt zijn verhaal gelaten, alsof het bij zijn werk hoort. Bezorgd kijken elf andere advocaten hem aan. In een vergaderzaal van de Koning Willem III-kazerne in Nieuwersluis – tegenwoordig een vrouwengevangenis – vertellen zij soortgelijke verhalen. Bij een advocate stond onlangs een man met pistool in de werkkamer: een cliënt van een collega. Naar een ander werd een mes gezwaaid en weer een ander werd bedreigd en kreeg mails met teksten als ‘advocaatje leef je nog?’

Lees ook: Brandbrief: geweld tegen hulpverleners groot probleem

Martelcontainers

De advocaten zijn samengekomen voor een speciale ‘weerbaarheidstraining’ die wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten en is ontwikkeld met strafrechtadvocaat Sanne Schuurman. Hij staat verdachten van serieuze delicten bij. Momenteel is hij onder meer advocaat van Robin van O. die door justitie wordt gezien als de man achter de ‘martelcontainers’ in het Brabantse dorp Wouwse Plantage waar een tandartsstoel en scalpels, tangen en ander potentieel marteltuig werden aangetroffen.

„Toen ik de beroepsopleiding deed, kreeg ik geen les in wat te doen bij bedreigingen, als je cliënt agressief wordt of zoiets ernstigs als dreigen met liquidatie”, vertelt Schuurman die intussen zo’n twintig jaar in het vak zit.

De advocaat – lang, blond en gekleed in gilet met wit overhemd – realiseerde zich enkele jaren geleden voor het eerst dat zijn eigen weerbaarheid niet op orde was. Het was bij een strafzaak van een man die verdacht werd van grootschalige hasjhandel. Ze stonden buiten voor de rechtbank omdat zijn cliënt wilde roken. En toen kwam de bewaking naar buiten gesneld omdat men van plan zou zijn hem te liquideren. Gold de dreiging ook voor hem, wilde Schuurman weten. Dat wist de bewaking niet. Net zoals hem niet werd verteld of hij nog wel naar zijn auto kon lopen of naar huis kon gaan. „Dat maakte een heftige impact op mij. Ik ben niet bang aangelegd, maar je loopt anders naar je auto en naar kantoor. Ik heb erna maatregelen genomen waardoor ik me veiliger voel, zoals het ophangen van camera’s.”

Krav maga

Schuurman geeft de weerbaarheidstraining met nog twee trainers met wie hij een bedrijf heeft opgericht: de Triarii Group. De ene trainer heeft een achtergrond bij justitie en is specialist in krav maga (een Israëlische verdedigingssport), de ander werkt bij elitecorps Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten dat recent Nederlanders uit Kabul evacueerde. Omwille van de veiligheid willen zij net als de cursisten niet met hun naam in de publiciteit.

„Er liggen hier geen judomatten, dus wees niet bang dat je door de lucht gegooid wordt”, grappen ze. Intussen worden op een groot wit vel in steekwoorden de ervaringen van de aanwezige advocaten geschreven: van bedreiging en intimidatie tot geweld. „Het lijkt haast wel alsof dit de norm is, maar wat jullie meemaken is niet normaal”, zegt de defensieman.

Dit is de tiende van 25 weerbaarheidstrainingen die het drietal geeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten, de beroepsvereniging en belangenbehartiger van de circa 18.000 advocaten. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 houdt de Orde zich intensief bezig met veiligheid.

Dat is broodnodig, stelt de Orde. Kort na de moord op Wiersum werd curator Philippe Schol neergeschoten, vermoedelijk vanwege een faillissement dat hij afhandelde. Vorig jaar werd een advocatenkantoor in Utrecht beschoten. En daarnaast zijn er talloze incidenten rond advocaten die het nieuws niet halen.

Lees ook: De curator wordt geregeld bedreigd: ‘Ik rijd je pui eruit’

Sinds 2019 is er een noodnummer dat advocaten 24/7 kunnen bellen. Gemiddeld twee advocaten per week doen dat. De kwesties die zij aandragen wordt doorgegeven aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die vervolgens een dreigingsanalyse uitvoert en maatregelen kan nemen. Ook kunnen advocaten bij de Orde aankloppen voor een veiligheidsscan van hun kantoor en analyse van hun online vindbaarheid. Een ‘LawCare-team’ van ervaren advocaten is beschikbaar als confrères over nare ervaringen willen praten.

Beveiligde ingang

De Orde betaalt dit met geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerder stelt dat er meer maatregelen nodig zijn. Een voorbeeld is dat advocaten soms, net als rechters en officieren van justitie, door een beveiligde ingang de rechtbank zouden moeten kunnen binnenrijden.

Lees ook: Advocaten en rechters kunnen nog lang niet terug naar hun normale leven

Cijfers over de mate waarin advocaten bedreigd worden zijn er niet, zegt de Orde. Het beeld dat uit de weerbaarheidscursussen opkomt, is dat het tegenwoordig meer speelt dan voorheen. Ook valt op, zegt Schuurman, dat geweld en bedreigingen „overal” voorkomen en lang niet alleen in de hoek waar dat het meest zou worden verwacht: bij strafrechtadvocaten. Familierechtadvocaten krijgen ermee te maken bij scheidingen en bewindvoering, arbeidsrechtadvocaten bij loonvorderingen, curatoren bij faillissementen en ook asielrechtadvocaten zijn niet veilig.

De training in de vrouwengevangenis die Schuurman geeft met zijn twee mededocenten én een (intimiderende) acteur, duurt zes uur en draait om het bijbrengen van veiligheidsbewustzijn. Er vinden rollenspellen plaats over bedreigende situaties en er worden praktische veiligheidstips gegeven. Het gaat bijvoorbeeld lang over hoe je je kantoor inricht en hoe je voorbereid bent voor als een cliënt plots agressief wordt. Sommige deelnemers doen er concrete inzichten op. „Ik heb een zware steen op mijn bureau staan, die ga ik weghalen”, zegt bijvoorbeeld een advocate.

Als de advocaten aan het eind van de dag de vrouwengevangenis verlaten, blijft het grote witte vel met hun in kernwoorden opgetekende ervaringen achter. Er staat: „Volgen, opwachten, verbale mishandeling, stalking, opgesloten, bedreiging, meer dan vroeger, pistool, mes.”