Nu gas zoveel kost, toch maar kernenergie omarmen in Europa?

Nu overal onrust is ontstaan over de hoge gasprijzen, ruiken de Europese voorstanders van kernenergie kansen. Een groep van tien EU-landen, aangevoerd door Frankrijk, stuurde recent een brandbrief naar de Europese Commissie, waarin zij stellen dat nú de tijd is om kernenergie uit het verdomhoekje te halen en in plaats daarvan te omarmen.

De gascrisis maakt duidelijk dat afhankelijkheid van voornamelijk buitenlandse leveranciers (Europa haalt 90 procent van zijn gas uit andere landen) link is. Je kunt beter zelfvoorzienend zijn, zeggen zij. Met kerncentrales van eigen bodem.

Kernenergie is bovendien een uitweg uit een veel grotere crisis, menen de landen: klimaatopwarming. Het opwekken van stroom met kerncentrales gebeurt relatief CO 2 -vrij (bij uraniumwinning en de bouw komt CO 2 vrij) Kernenergie zou daarom een uitstekende manier zijn om de Europese klimaatdoelen te helpen halen. Het enige wat ‘Brussel’ moet doen, is kernenergie aanmerken als ‘groene energie’. Want anders durft niemand er geld in te steken. „Van vitaal belang”, aldus de landen.

Vorige week voegde Frankijk de daad bij het woord. President Macron kondigde aan dat hij 1 miljard euro gaat investeren in de bouw van nieuwe kernreactors. Het gaat weliswaar om een soort ‘minireactors’, maar eerder zei Macron nog dat zijn land juist minder stroom met kerncentrales moest gaan opwekken. „Dit draait allemaal om onafhankelijkheid”, verklaarde hij.

Alles behalve schoon

Aan de vooravond van de VN-klimaattop in Glasgow die eind deze maand begint, worden zo de stellingen betrokken. De tijd begint te dringen; het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt dat de klimaatwinst als gevolg van de pandemie alweer verdwenen is en dat in Schotland vergaande veranderingen in gang gezet moeten worden. Maar Europese regeringsleiders zijn nog altijd aan het bakkeleien over welke rol kernenergie bij de klimaattransitie precies moet hebben.

Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Spanje en Luxemburg zijn fel tegen het classificeren van kernenergie als ‘groene’ energie. Ze wijzen erop dat kernenergie weliswaar relatief CO 2 -vrij mag zijn, maar verder allesbehalve schoon: met gevaarlijk kernafval blijf je duizenden jaren zitten. De kernramp in het Japanse Fukushima, tien jaar geleden, heeft laten zien dat er ook een groot veiligheidsvraagstuk aan kernenergie kleeft. En het beeld dat kernenergie zomaar gas kan vervangen, is volgens hen bovendien vals. Met goedkope stroom krijg je je cv nog niet aan de praat, daarvoor heb je een warmtepomp nodig.

De voorstanders vinden dat kernenergie in elk geval een ‘overgangsbrandstof’ zou moeten zijn, zolang wind en zon nog onvoldoende stroom opleveren maar Europa wel al afscheid heeft genomen van vervuilende kolen en olie. In die argumentatie krijgen ze steun van het IEA. Het agentschap beval landen eerder aan „verlenging van de levensduur van kerncentrales te autoriseren, voor zo lang dat veilig mogelijk is”.

Splijtzwam

Gedreven door de gascrisis worden de voorstanders nu steeds vocaler, en ook in landen waar kernenergie (meer) taboe is vindt hun roep gehoor. Terwijl het demissionaire Nederlandse kabinet zocht naar mogelijkheden om huishoudens te helpen die in problemen komen door de gasprijzen, klonk in de Tweede Kamer vorige week kritiek van rechtse partijen omdat Nederland zich niet achter de Franse oproep schaarde om kernenergie als ‘groene’ energie te bestempelen.

„Kennelijk wil het kabinet Nederland tot de laatste vierkante meter vol zetten met windturbines en zonneweides”, zei JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink tegen De Telegraaf. Ook uit beoogde nieuwe coalitiepartijen VVD en CDA kwam kritiek. Het kabinet vond naar eigen zeggen de begeleidende tekst bij de brief te eenzijdig, maar die handtekening gaat er nu toch komen, zei de regering vorige woensdag.

In België, dat zich tot nu toe uitgesproken in het nee-kamp schaarde, is kernenergie een splijtzwam geworden binnen de coalitie. Volgende maand moet de regering besluiten of België per 2025 al zijn kerncentrales sluit, of de twee nieuwste nog wat langer openlaat. De minister van Energie, afkomstig van de Vlaamse Groenen, wil koste wat kost de sluiting doorzetten en waar nodig (tijdelijk) terugvallen op gas. Maar de leider van de Franse Liberalen wil daar, met het oog op de gascrisis, niets van weten. Gevraagd of hij de coalitie hierom zou opblazen, antwoordde hij: „We moeten kiezen tussen een slechte oplossing en een hele slechte oplossing. Om duidelijk te zijn: ik ben bereid om heel, heel ver te gaan.”

In ex-EU-lidstaat het VK lijkt de regering van premier Boris Johnson aan te sturen op een (forse) uitbreiding van het aantal kerncentrales. Die moeten tot het „hart” van het klimaatbeleid gaan horen, melden Britse media. Minder vlees eten, controversieel bij veel Britten, weer niet – hoewel de vee-industrie een belangrijk aandeel heeft in de CO 2 -uitstoot. Dat de wind naar het pro-kamp draait, is niet ondenkbaar. De zwakke plek die de gascrisis blootlegt, werkt in het voordeel van de voorstanders. Het Franse argument van energie-onafhankelijkheid gaat er bij veel landen in.

Midden- en Oost-Europa

Frankrijks negen medestanders zijn niet toevallig bijna allemaal Midden- en Oost-Europese landen die zelf al jaren worstelen met energie-afhankelijkheid van Rusland. De Commissie wil ook dat de EU een autonome macht wordt op het wereldtoneel. Dat kernenergie volgens Frankrijk goedkoop is, bevalt de ondertekenaars ook. Juist Midden- en Oost-Europese landen zijn extra kwetsbaar voor de gasprijzenexplosie, omdat inkomens er relatief laag zijn. Een aantal van hen is daarnaast verbolgen dat juist Duitsland Europa’s energieafhankelijkheid vergróót. Duitsland werkt nauw samen met Rusland aan de nieuwe, omstreden pijpleiding die Russisch gas naar Europa moet vervoeren, Nord Stream 2. Geen zaken die het begrip voor de Duitse positie vergroten.

Frankrijk heeft meer belangen dan alleen de officiële: het ziet met zijn omvangrijke nucleaire industrie kansen voor export, en was sowieso al ontevreden dat de hoge gasprijzen de Fransen door Europese regels ook hard treffen. Frankrijk wekt meer dan 70 procent van zijn stroom op met kerncentrales. Maar de prijs voor consumenten wordt vanwege de regels bepaald door de hoogst betaalde prijs voor verschillende energiebronnen, nu gas.

„We hebben niet decennialang via kerncentrales gewerkt aan onze energie-onafhankelijkheid, om vervolgens uitgeknepen te worden door Vladimir Poetin”, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. De negen landen vinden Frankrijk in het bredere Europese belang van energie-onafhankelijkheid. Samen vormen ze een stevig machtsblok. In de Europese Raad van regeringsleiders, waar de lidstaten het eens moeten zien te worden over wat te doen met de kwestie, zouden zij een ongewenst besluit kunnen blokkeren.

De Commissie zal zo’n krachtmeting nauwgezet volgen, voor het zelf met haar beslissing komt over de classificatie van kernenergie. Dat besluit schuift de Commissie al geruime tijd voor zich uit, vanwege de verdeeldheid. Officieel wordt de beslissing dit najaar verwacht. Maar het kan ook begin volgend jaar worden. Dan is Frankrijk roulerend voorzitter van de EU.