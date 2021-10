Noodtoestand in Ecuador vanwege toegenomen drugsgeweld

In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd vanwege toegenomen geweld door drugsbendes. De politie en militairen zullen patrouilleren in de straten, daarbij mogen ze wapencontroles en drugsinspecties uitvoeren. Dat heeft president Guillermo Lasso maandagavond bekendgemaakt op de Ecuadoriaanse televisie. De noodtoestand is zestig dagen van kracht. „In de straten van Ecuador is er maar één vijand: drugshandel”, zei de president onder meer. Volgens Lasso is de drugsconsumptie in zijn land flink toegenomen, net als de geweldsincidenten gerelateerd aan drugshandel.

„Als de drugshandel groeit, nemen ook het aantal moordenaars en moorden, diefstallen, overvallen op huizen, voertuigen en mensen toe”, stelde de president. Lasso zei dat zijn land is veranderd van een doorvoerland naar een plek waar burgers vooral drugs gebruiken. Woensdag zal de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken een bezoek brengen aan Ecuador. Daar zal Blinken onder meer praten over de drugscriminaliteit en samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.

Ecuador wordt al langer geteisterd door gevechten tussen rivaliserende drugsbendes. Eind september vielen bij gevechten in de gevangenis in Guayaquil zeker 116 doden en raakten zo’n tachtig mensen gewond. Bij de gevechten werden zeker vijf gedetineerden onthoofd. Ook kwam gevangenis- en politiepersoneel om het leven. Eerder dit jaar vonden ook al rellen plaats in gevangenissen in andere Ecuadoriaanse steden. Lasso heeft om die reden eerder een noodtoestand voor gevangenissen ingesteld. Ook beloofde hij meer geld uit te trekken om de veiligheid daar te verbeteren.