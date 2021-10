Nieuwe verdachte aangehouden voor liquidatie Lucas Boom in 2015

In het onderzoek naar de moord op Lucas Boom in 2015 is een nieuwe verdachte aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man, die sinds afgelopen juni vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op een 17-jarige stagiair in Amsterdam in 2018. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De verdachte werd in 2015 al opgepakt voor de moord op Boom, maar kwam na drie maanden vrij wegens gebrek aan bewijs. Volgens Het Parool zou het gaan om Randall D. Hij is aangehouden op basis van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd. In de zaak worden volgens het OM „binnenkort” meer aanhoudingen verwacht.

Lucas Boom werd in juni 2015 op klaarlichte dag voor de ogen van schoolgaande kinderen in Zaandam doodgeschoten door meerdere mannen met automatische wapens. Hij stond bekend als vertrouweling van Willem Holleeder. Voor de moord op Boom werden naast D. al eerder vijf andere verdachten aangehouden, die ook allemaal wegens gebrek aan bewijs werden vrijgelaten.