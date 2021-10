NEC-stadion gaat voorlopig dicht voor onderzoek naar instorting tribune

Het Goffertstadion in Nijmegen wordt tot nader order gesloten. Dat meldt voetbalclub NEC dinsdag op zijn website. Zondag stortte een deel van een tribune in. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Extern onderzoek, in opdracht van burgemeester Hubert Bruls, moet duidelijkheid over het incident geven. Tot het zover is, zal het stadion dicht blijven. Het besluit is genomen na overleg tussen de omgevingsdienst en de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het stadion. Het hoofdgebouw met kantoren en het restaurant blijven wel open, zegt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, tegen de NOS.

NEC bekijkt nog waar het zijn eerstvolgende thuiswedstrijd zal spelen. Die vindt plaats op 31 oktober tegen FC Groningen. Twee jaar geleden moest AZ ook een tijd ergens anders zijn thuiswedstrijden spelen nadat het dak van het stadion tijdens een storm was ingestort. De club speelde gedurende een aantal maanden zijn thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag.

Onbetrouwbare inspecties

Van Schaik beweerde direct na de instorting van het tribunedeel dat de laatste inspectie succesvol was verlopen. Maar de jaarlijkse inspecties van voetbalstadions zijn niet altijd betrouwbaar, concludeerde het Auditteam Voetbal en Veiligheid in 2016. Controles worden in sommige gevallen gedaan door inspecteurs die geen verstand hebben van voetbalstadions, aldus het auditteam. Nederland kent geen specifieke regels voor de inspectie van voetbalstadions.

De gemeente Nijmegen heeft adviesbureau Royal Haskoning gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Dat bureau onderzocht eerder de toedracht van het ingestorte dak van AZ.