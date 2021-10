Een mijlpaal voor cryptovaluta: bitcoin gaat naar Wall Street

Sinds dinsdag kent Wall Street een Exchange Trade Fund (ETF) in bitcoin. Foto Spencer Platt/Getty Images/AFP

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft dinsdag toestemming gegeven voor het eerste exchange trade fund (ETF) op basis van bitcoin, geleid door het bedrijf ProShares. Dat is een mijlpaal voor de crypto-industrie. Bitcoinondernemers en financiële bedrijven probeerden al tien jaar lang om goedkeuring te krijgen voor zo’n ETF. Direct na de gongslag op dinsdag, die het begin van de beursdag op Wall Street markeert, werd de lancering bekendgemaakt.

Een EFT is een fonds dat de koers van een index volgt, in dit geval dus de bitcoin. Bedrijf ProShares maakte bekend dat het fonds zal bestaan uit zogeheten futures: financiële termijncontracten. Een EFT kan een manier zijn om in bitcoins te handelen zonder deze zelf te kopen of te verkopen. Via deze constructie wordt de cryptomunt bereikbaar voor een grotere groep beleggers.

De goedkeuring van het ETF kun je zien als de volwassenwording van de digitale munt: blijkbaar vindt het financiële establishment dat de bitcoin – met wereldwijd 200 miljoen gebruikers – niet meer te negeren valt en klaar is om toe te treden tot de mainstream. „Dit is een test”, schreef de Financial Times, „om te zien of grote investeerders de bitcoin zullen opnemen in hun portfolio.”

Het nieuws heeft geleid tot een stijging van de koers, die al in september werd ingezet. Donderdag steeg de waarde van de bitcoin naar 62.991 dollar, wat in de buurt komt van de recordhoogte van 64.895 dollar in april. In de maanden daarop ging het minder goed met de bitcoin en verloor de cryptomunt korte tijd zelfs de helft van zijn waarde, onder meer omdat financiële toezichthouders ingrepen en Tesla-ceo Elon Musk zich negatief uitliet over de munt.

Voor particuliere beleggers zal de beslissing van de SEC niet veel veranderen, zei de Nederlandse bitcoinexpert Bart Mol in BNR-podcast Cryptocast. „Ik denk dat het vooral voor grote, zakelijke beleggers interessant is die nu [nog] geen bitcoins kunnen kopen. Omdat het door regelgeving lastig is, of omdat hun bank het bijvoorbeeld niet toestaat. Die zouden dat nu wel kunnen doen.” Ook konden beleggers in Nederland en Duitsland al een tijdje in zo’n EFT handelen.