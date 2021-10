Marcus Tebogo Desando wordt nieuwe directeur Prins Claus Fonds

Operazanger en -regisseur Marcus Tebogo Desando wordt begin volgend jaar de nieuwe directeur van het Prins Claus Fonds. Die benoeming heeft het bestuur van het cultuurfonds dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Desando (1973) is sinds 2017 directeur van The Arts and Culture Trust in Johannesburg. Daarvoor leidde hij de Gauteng Opera in Johannesburg en was hij artistiek directeur van BTE VO1SS (voorheen Black Tie Ensemble). Desandro is een professionele zanger die daarnaast regisseerde en dirigeerde in Zuid-Afrika.

Culturele achtergrond

Volgens Ila Kasem, voorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, heeft Desando „de culturele achtergrond om kunstenaars en het belang van hun ontwikkeling te begrijpen”. Zowel als kunstenaar als directeur heeft de nieuwe directeur volgens de voorzitter de „visie, ambitie en leiderschap getoond” om het fonds naar de toekomst te leiden.

Desando is de opvolger van Joumana El Zein Khoury die eerder dit jaar directeur werd bij World Press Photo Foundation. Zij was sinds 2015 directeur.

Lees ook dit interview met de ere-voorzitter van het Prins Claus Fonds, Prins Constantijn: ‘Steun landen waar cultuur onder druk staat’

Het Prins Claus Fonds is opgericht in 1996 met als missie het eren, ondersteunen en verbinden van kunstenaars in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Oost-Europa, vooral daar waar zij en hun werk onder druk staan. Het Fonds wordt onder meer gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, verschillende ondernemingen, organisaties en particulieren. Dit jaar is het fonds gestart met een nieuwe strategie. Die is gericht op een reeks Awards ter ondersteuning van individuele kunstenaars. Marcus Desando staat volledig achter deze nieuwe aanpak, aldus het persbericht van het fonds.