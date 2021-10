Is het einde van de superheldenfilm in zicht?

Venom is een buitenaardse parasiet in het lichaam van journalist Eddie Brock die mensenhoofden wegkauwt alsof het borrelnootjes zijn. In Venom: Let There Be Carnage is de superheld een antiheld en dat past in een trend: steeds vaker is de superheld een ambivalent of zelfs kwaardaardig personage. Batman kwakkelt, de Joker krijgt een Oscar.

Heeft het superheldengenre wellicht zijn langste tijd gehad? Regisseur James Gunn ziet de tekenen aan de wand. Superhelden zijn nu vaak domweg saai, stelde hij in juli tijdens de promotie van zijn eigen super-antiheldenfilm The Suicide Squad. Elke genre is cyclisch, dus misschien staat de superheldenfilm op het punt net als de western of oorlogsfilm te verdwijnen.

Lees ook: Opdracht voor The Suicide Squad: vernietig alles – en dat doen ze

Of als de film noir, rampenfilm, romcom, die eveneens verbleekten: alles is tijdelijk in Hollywood. De dominantie van de superheld duurt al verrassend lang. Dat hangt samen met het ‘blockbustermodel’ dat opkwam na het wegvallen van de dvd: het werd profijtelijk veel geld in een gering aantal risicomijdende titels te steken. Op de eerste, door digitale effecten gedreven filmseries rond Spider-Man en de X-Men volgde een bombastische emo-fase in de jaren nul, toen Christopher Nolans Batmanfilms de toon zette. Na 2008 herdefinieerde Disneys dochter Marvel het genre met zijn lichtvoetige, soapachtige Avengersfilms.

En nu? James Gunn verplaatste het genre in Guardians of the Galaxy richting kosmos: de aarde wordt te klein voor superhelden. Marvel opende met Doctor Strange en Disney +-serie Loki de poorten van het multiversum, een oneindig aantal botsende parallelle universa waar Hulk tegen anti-Hulk of zombie-Hulk kan vechten. Maar gaat het grote publiek mee naar dit exotische terrein of bereikte het genre zijn hoogtepunt in 2019 met Marvels dubbelklapper Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame?

Daarover speculeerde journalist Brogan Morris in The Guardian. Dat superhelden nu zo vaak antihelden zijn of satire en zelfkritiek bedrijven, kan erop wijzen dat het genre in zijn ‘revisionistische fase’ is beland. Morris doelt daarmee op het verlies van onschuld dat de western begin de jaren zestig overkwam. Toen raakte Amerika uitgekeken op papa John Wayne en zijn zwart-witte hoedenmoraal. De Italiaanse spaghettiwestern bracht na 1965 een tijdelijke opleving: niet langer zetten heldhaftig sheriffs en cowboys de toon, maar cynische antihelden in een Wilde Westen dat een poel van hebzucht, onrecht en racistisch geweld bleek te zijn. Naast deze kritische ‘revisionistische westerns’ waren er westernkomedies en de bloedballetten van Sam Peckinpah. Een boeiende fase, maar tegelijk de doodsrochel van de western, die zich nooit herstelde.

Lees ook de recensie ‘Venom: Let There Be Carnage’

Zijn films als Venom of The Suicide Squad soortgelijk tekenen van verval? James Gunn biedt in Suicide Squad cynische satire met veel bloed, ingewanden en lachwekkende superkrachten; de superschurk is een enorme zeester rechtstreeks uit Spongebob Squarepants. In Amazons hitserie The Boys koeioneren psychopatische superhelden de mensheid en poetsen hun wandaden weg met pr. De vuilbekkende huurling Deadpool liet zich in zijn eerste hitfilm door zijn vriendin met voorbinddildo nemen, toch anders dan de liefde van Clark Kent en Loïs Lane.

Dat superhelden zichzelf anno 2021 nauwelijks nog serieus kunnen nemen, kan wijzen op verval of op aanpassing om het genre fris te houden, zoals James Gunn hoopt. De jury beraadt zich nog: in zijn eerste weekend leek Venom: Let There Be Carnage in de VS wel de eerste filmhit van pre-corona niveau te worden.