Is het economieonderwijs hopeloos ouderwets?

In 2008 werd de wereldeconomie verrast door een crisis van ongekende omvang. Beurzen tuimelden, banken hadden massaal steun nodig en werknemers verloren wereldwijd hun baan. Het zorgde voor kritiek op het neoklassieke economische systeem. Is het economieonderwijs sindsdien wel veranderd? Welke vragen stellen economen zich op de Nederlandse universiteiten? En is een afgestudeerde econoom anno 2021 wel klaar voor de werkelijkheid?

