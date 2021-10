‘Iedereen kan mensenhandel zien’

Via via klopte de Chinese kok vorig jaar aan bij welzijnsorganisatie SHOP in Den Haag. Voor een habbekrats werkte hij in een restaurant en vanwege de coronalockdown was hij ontslagen. Dit betekende geen werk, geen inkomen, maar in zijn geval ook geen slaapplaats. En doordat hij de taal en de regels niet kende, geen uitkering en dus geen eten.

Het is een verhaal dat Maria Scali, directeur van de Stichting Hulp en Opvang Prostitutie (SHOP), een kenniscentrum voor sekswerk en mensenhandel, vaker tegenkomt. Ze vertelt over een andere Chinese kok, die in de keuken van het restaurant sliep waar hij werkte. Als er dan een inspecteur van de voedsel- en warenautoriteit of arbeidsinspectie langskwam, werd hij in de koelkast ‘bewaard’. Uitbuiting, vertelt Scali, komt echt niet alleen in de prostitutie voor. Die vindt ook plaats in de landbouw, de horeca, de bouw, in massagesalons. Het gaat om au pairs, om huishoudelijke hulpen, om ambassadepersoneel, en dus ook om koks. „Als de prijs laag is, is het altijd goed je af te vragen hoe dat komt”, zegt ze.

Thuiswerkende instanties

Vorig jaar werden 1.013 nieuwe slachtoffers van mensenhandel geregistreerd door het coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha), dat vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de aard en omvang van mensenhandel in Nederland in beeld moet brengen.

Het lijkt goed nieuws dat er minder slachtoffers zijn dan in 2019, toen er 1.372 werden geregistreerd. Het gaat om zowel kinderen als volwassenen en om zowel mannen als vrouwen, die worden uitgebuit, geronseld, onder dwang moeten werken. CoMensha waarschuwt dat het om registraties gaat, die zijn aangemeld door de verschillende opsporings- en welzijnsinstanties. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel schat, onder meer op basis van internationale vergelijkingen, dat er tussen de 5.000 en 7.000 slachtoffers kunnen zijn.

Bovendien bemoeilijkte de lockdown het signaleren van misstanden: de instanties werkten vanuit huis en voerden minder controles uit, sommige sectoren – zoals prostitutie en horeca – lagen stil. Wat wél extra zichtbaar werd door de coronapandemie, waren de slechte leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Het aantal aangemelde slachtoffers van arbeidsuitbuiting steeg ten opzichte van 2019 met 70 procent.

Om die zichtbaarheid gaat het, zegt SHOP-directeur Scali. Slachtoffers trekken zelf niet snel aan de bel. De angst om aangifte te doen, is groot: „Wie zijn mond opentrekt, raakt zijn baan kwijt. Ze weten niet wat er met hen gebeurt als ze zich melden.”

In Den Haag wordt er daarom door SHOP en de gemeente van alles aan gedaan juist om de omgeving bewust te maken van mensenhandel. Dat doen ze onder meer door „de schil” voor te lichten: agenten, leraren, maar ook ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die ambassades bezoeken. SHOP ontwikkelde een virtualrealityfilm waarmee je kan ervaren wat een slachtoffer meemaakt, en ging daarmee vorige week naar een aantal drukke plekken in Den Haag.

Daarmee willen de welzijnsorganisatie en de gemeente duidelijk maken dat iedereen misstanden kan zien. Al is dat niet altijd even makkelijk. Scali vertelt over een directeur van een groot bedrijf die zijn huishoudelijke hulp goed leek te betalen. Maar de dag nadat haar salaris was gestort, moest ze bijna het hele bedrag terugbetalen voor kost en inwoning. „Zo komt iemand nooit uit een uitbuitingssituatie”, zegt ze.

Vaak zien mensen zichzelf niet als slachtoffer, zegt Lieke Zweekhorst, zorgcoördinator bij SHOP. „Ze kennen de regels niet in Nederland, werkgevers maken daar misbruik van.” Paspoorten en geld worden ingehouden. Bij SHOP en soortgelijke opvangorganisaties signaleren ze bovendien dat, zodra het niet over seks gaat, misstanden worden „afgedaan als slecht werkgeverschap”.

In Den Haag, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, VVD) is om die reden de zorg voor prostitutie losgeknipt van andere vormen van uitbuiting. „We hebben in het sekswerk afspraken met exploitanten, er wordt gehandhaafd, vindt veldwerk plaats in de straten en er is contact met sekswerkers.”

In andere branches dan prostitutie is bijna op individueel niveau signalering nodig. Scali vertelt hoe eerstehulpartsen steeds dezelfde verwonding zagen bij Oost-Europese arbeiders. Hoe het afgelopen jaar twee keer een klant van een prostituee SHOP belde: de vrouw was bang, reageerde niet zoals andere prostituees. Ze vertelt over een twaalfjarig meisje dat uit vluchtelingengebied kwam. Ze ging niet naar school, moest van haar tante huishoudelijk werk doen – de buren merkten het.

SHOP-directeur Scali zegt: „Vraag jezelf af: wat zit er achter de tomaten die zo voordelig zijn? Vraag je af hoe het kan dat die schoonmaakster zo goedkoop is. Het hoeft niet mis te zijn, maar het kan wel.”