Hoe de ellende uit een vechtscheiding de kinderen een half mensenleven kan achtervolgen

Desirée werd er gek van, het constante zoeken naar contact door haar moeder. Altijd als ze op zaterdag in de supermarkt werkte, stond ze daar. Net zo lang dralen tot ze haar appeltjes bij haar af kon rekenen en bij het aannemen van het wisselgeld aaide ze snel even over de hand van haar dochter.

Haar broer Frénk van der Linden verscheurde elke week de brief van zijn moeder voor de ogen van zijn vader. Later stoomde hij de brieven open met een strijkijzer om ze na lezing alsnog demonstratief voor de ogen van zijn vader aan snippers te kunnen scheuren.

Dat de ellende die voortspruit uit een vechtscheiding een half mensenleven kan voortduren, maakt de maandag door KRO-NCRV uitgezonden documentaire Gebroken pijnlijk duidelijk. De film is een aaneenschakeling van beeldende scènes. Behalve het verhaal van Desirée en Frénk van der Linden vertelt regisseur Nan Rosens dat van Rianne Reffeltrath, die op haar elfde te horen kreeg dat haar vader Tiny haar niet meer wilde zien. Ze maakte zichzelf wijs dat ze niets meer voor die man voelde; achttien jaar later hoorde ze dat alles veel genuanceerder lag.

Zo hard kunnen kinderen zijn

Nu zit ze tegenover Tiny, een verbeten boekhouder van zijn eigen ongeluk, die alle documenten en andere spullen uit de scheidingsjaren in plastic mapjes heeft bewaard. Zoals de verjaardagskaarten voor de kinderen die hij – zijn naam en die van zijn nieuwe vrouw doorgekrast – retour gestuurd kreeg door zijn ex. De foto’s die hij van zijn dochter maakte als hij haar zag in de stad en haar niet aan durfde te spreken.

Uit de map komt ook een briefje dat Rianne haar vader op haar elfde schreef nadat deze zijn ex had toegebeten dat ze eerst maar eens een goede moeder moest worden. „Aan papa”, leest Rianne nu voor. „Ik vind het niet leuk wat je tegen mama zei. Ik doe het even rustig aan, ik heb er ook een klap van gekregen…” Dan onderbreekt Rianne zichzelf: „Hoe oud was ik hier? Dit is toch…”

Zo hard kunnen kinderen zijn, in een al dan niet door in solidariteit met hun meest nabije ouder gevoede woede. „Ik zette mijn moeder op de brandstapel en stak zelf het vuur aan”, zegt Van der Linden. Ook hij schrikt van de meedogenloosheid van zijn jongere zelf. In het archief in Alkmaar leest hij de ijskoude afwijzing die hij op zijn vijftiende voor de rechtbank formuleerde. Soms knijpt hij tussendoor zijn lippen samen. „Mijn moeder heeft deze situatie geschapen. Ze was elke avond weg, ze hield denk ik weinig van ons. Nu wil ze de lieve moeder uithangen. Het doet mij nu helemaal niets meer.” Van der Linden stopt met lezen: „Ben ík dit?”

Vulkaan van leed en razernij

Het schuldverhaal van de scheiding was tien jaar lang kraakhelder geweest voor de latere journalist Van der Linden. Een zekere John deed stiekeme dingen met zijn moeder in de keuken. Op een avond nam moeder haar zoon bij zich en zei ze dat ze van niemand zoveel hield als van haar kinderen. De volgende morgen was ze verdwenen. „Vader kroop in zijn pyjama door de kamer en beukte zijn hoofd tegen de verwarming, een vulkaan van leed en razernij”, herinnert de zoon zich.

De afscheidsscène met zijn moeder zit al zijn hele leven „in zijn voorhoofd”, vertelt Van der Linden. Het is niet heel ingewikkeld om het tafereel te verbinden met het verlangen om te ontdekken wat er werkelijk in mensen omgaat. Het is het hart van Van der Lindens latere beroep.

Het meest tastbare resultaat van de vechtscheidingen van hun ouders is, denken Van der Linden en Reffeltrath zelf, hun eigen kinderloosheid. „Je kunt ook heel veel fout doen met kinderen”, bepeinst Reffelrath. Dat is waar, maar dat geldt lang niet alleen voor scheidingsouders.