Hoe Angoulême een stad van Wes Anderson werd

Hoe wordt je een Wes Anderson-stad? Het Franse Angoulême passeerde na een getrapte selectie de ballotage, vertelt Adam Stockhausen (49), als vaste production designer belast is met visuele stijl en decors. „Eerst wandelen we virtueel via Google door allerlei kandidaat-steden. Dat levert een shortlist op waar we fotografen op afstuurden. De steden die daarna overblijven, verkennen we zelf. Locatie is erg belangrijk voor Wes. Pas als we ergens een basiskamp opzetten, kan hij op zoek naar zijn definitieve film.”

Bij The Grand Budapest Hotel, Wes Andersons ode aan Midden-Europa, was dat Görlitz, aan de Duits-Poolse grens, vooral om het magnifieke warenhuis dat dubbelde als hotel. Bij The French Dispatch, een ode aan Frankrijk die vanaf deze week in de bioscoop te zien is, figureert de Franse provinciestad Angoulême als Ennui-sur-Blasé in de jaren vijftig en zestig. Daar zwaait de excentrieke uitgever Arthur Howitzer jr. (Bill Murray) de scepter over expatblad The French Dispatch Magazine. De film is namelijk ook een hommage aan The New Yorker, een obsessie voor Wes Anderson als student in Texas: een venster naar een stijlvolle, verfijnde en excentrieke wereld. Drie vaste schrijvers kijken in 1973 na Howitzers overlijden terug op vroegere verhalen. Tilda Swinton vertelt over kunstenaar en wildenaar Moses Rosenthaler, Frances McDormand over het manifest dat ze redigeerde voor studentenleider Zeffirelli, Jeffrey Wright blikt terug op een culinaire getinte kidnap-affaire.

Waarom Angoulême? Stockhausen: „Angoulême heeft architectonisch de juiste leeftijd en vertegenwoordigde de gevoelswaarde van Parijs of Lyon in de jaren vijftig die we zochten. Op een vrij klein oppervlak vind je zoveel architectonische impressies en emotie: viaducten, kades en trappen, wegen die dalen, draaien of splitsen in één weg omhoog en één weg omlaag. Maar Angoulême was ook een relatief leeg canvas, met een ongelofelijk enthousiast stadsbestuur dat ons de kans bood van alles te bouwen en aan te passen.”

Uiteraard: een betere toeristenfolder dan Wes Andersons poppenhuisfilms kan je je als stad niet wensen. Wes Andersons karavaan sloeg vanaf november 2018 driekwart jaar de tenten op in Angoulême, animators uit deze hoofdstad van de Franse strip – jaarlijks bezoeken honderdduizenden stripfans het lokale stripfestival – droegen animatie in de klare lijn van Kuifjes Hergé bij aan The French Dispatch.

Ik spreek de weinig loslippige Stockhausen via Zoom in een Spaanse hotelkamer: in Chinchón bij Madrid werkt hij aan het volgende, nog naamloze Wes Anderson-project waarvan ik alleen weet dat het géén western is, al is er veel gedraaid op Spaanse prairie. Tijdens opnames staat Wes Anderson op strikte geheimhouding, maar ditmaal bleef de regisseur ook bij de première in Cannes in juli ontoegankelijk; zelfs een persconferentie kon er niet af. Dat hij zijn The French Dispatch verkocht als ode aan de pers leidde tot de nodige wrange commentaren.

Het is niet anders. Anderson doet wat hij doet, en dat is zo boeiend dat we dan maar onze neus tegen het matglas drukken. Het is een samenzwering waar je graag bij zou horen. Voor The French Dispatch werd een oude viltfabriek in Angoulême vertimmerd tot hoofdkwartier, met workshops, tekenkamers, filmstudio’s en opslagloodsen. Het sfeervolle Hotel Saint Gelais bood onderdak aan de karrenvracht Hollywoodsterren die zich liet strikken voor piepkleine rolletjes: wie met zijn ogen knippert, mist zomaar Christoph Waltz, Elisabeth Moss of Saoirse Ronan. Iedereen wil kennelijk even sfeer komen snuiven in dit magische „bohémiencircus” (acteur Timothee Chalamet) en met Andersons inner circle dineren op charentaises, de vilten opa-pantoffels waar Angoulême ooit beroemd om was en die Anderson in elke hotelkamer liet klaarzetten.

Production designer Adam Stockhausen werkt alleen met zeer grote namen. Na zijn studie aan de Yale School of Drama werkte hij bij theater en opera voor hij rond 2000 de filmwereld inrolde als art director van regisseur Noah Baumbach. Via hem belandde hij in 2007 op de set van Wes Andersons The Darjeeling Limited waarna hij zijn production designer werd – in 2014 won Stockhausen een Oscar voor The Grand Budapest Hotel. Nadien werd hij ook vaste kracht bij Steve McQueen sinds 12 Years a Slave en bij Steven Spielberg sinds Bridge of Spies.

Wes Andersons stijl is direct herkenbaar: centraalcomposities, gestileerd acteren, camera die in kubistische patronen door de set glijdt en zoomt, doorkijkjes en kaders. Het zijn poppenhuiswerelden, schattig, maar met harde randjes. En zo herkenbaar dat fans wereldwijd op website Accidentally Wes Anderson foto’s insturen die in Wes Anderson-films passen: een Noors hondje in gebreid vest voor een gletsjer, een knus Alpenhotel geklemd in een haarspeldbocht, een verregend pannekoekhuisje.

Heb je bij zo’n visuele micromanager als production designer eigenlijk wel iets in te bregen? Stockhausen ontkende eerder dat er zoiets bestaat als een Anderson-formule. „Die quote achtervolgt me. Ik bedoel dat er geen set basisprincipes boven zijn films hangt. Voor mij is elke set of scène een concreet probleem om op te lossen en dat levert bij hem zoveel werk op. Wes heeft een zeer uitgesproken visie, maar de fundamentele kwestie blijft hoe je die uitvoert.” In The French Dispatch wilde Anderson bijvoorbeeld het rovershol situeren in een hoog gebouw op een heuvel. Stockhausen: „Er zijn schietpartijen, mensen die aan touwen bungelen. Bouw je dan een miniatuur of timmer je een set op locatie? We besloten uiteindelijk voor het fysieke gevoel voor dat laatste, maar ingekaderd in een miniatuur van de stad.”

Een Wes Anderson-film is een raamvertelling, maar The French Dispatch bevatte uitzonderlijk veel kozijn: vertellers, verhalen in verhalen, tijdsprongen. Om het begrijpelijk te houden, wordt er flink gegoocheld met beeldformaten en kleuren: grofkorrelig of helder zwart-wit, uitgewassen tinten of schreeuwerig jaren zeventig-oranje. Inspiratie putte Stockhausen en Anderson uit Godard, Truffaut, Tati, Clouzots Les Diaboliques, Ophüls Le Plaisir. Jacques Tati, maar vooral – in het contrast van vale achtergrond en harde kleur – Le Ballon Rouge uit 1956.

Maar zo arbeidsintensief als The French Dispatch heeft Stockhausen het zelfs met Wes Anderson niet eerder beleefd. „Het script was erg intimiderend toen ik het voor het eerst las, eerlijk gezegd. De eerste tien minuten waren al dertig sets, en dat ging maar door. We ontwierpen en bouwden er uiteindelijk bijna 130. Maar weet je, je gaat gewoon aan de slag, probleem voor probleem, en uiteindelijk valt het op zijn plaats. Zo gaat het altijd met Wes.”