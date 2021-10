Hardy komisch als superantiheld Venom

Venom is een schizofrene superheld. Ooit begon hij in Marvelstrips en -films als superschurk: een zwarte, olieachtige parasiet uit de ruimte met spinnenogen, kingsize gebit en een onstilbare honger naar mensenbreinen. Venom gaat symbiotische relaties aan; na eerst Spider-Man te hebben uitgewoond trekt hij in het lichaam van de louche journalist Eddie Brock.

In Venoms spin-off film van 2018 verandert de kwaadaardige parasiet in een beminnelijke antiheld; een grommende barbaar die zijn gastheer Eddie Brock maar een watje vindt. Na aanloopproblemen – Venom laat Eddie levende kreeften vermalen in een sjiek restaurant – bloeit een bromance op.

Het komisch potentieel daarvan wordt in vervolg Venom: Let There Be Carnage bekwaam uitgemolken in tracking shots van Eddie die met zijn innerlijke demon kibbelt terwijl voorbijgangers zich afvragen of hij zijn medicijnen wel heeft geslikt. Dat deze vervolgfilm er kwam, lag niet aan de filmpers: die kraakte deel één keihard. Het publiek trok zich daar niets van aan en had gelijk; in het superheldenaanbod is Venom vrij origineel en grappig.

Andy Serkis, de motion capture-specialist die Gollum en King Kong tot leven bracht, regisseert een prettig compact vervolg van slechts anderhalf uur. Dit is ook geen spandex-epos waarin de wereld op het spel staat; het draait om wraak, liefde en bromance.

Lees ook ‘Is het einde van de superheld in zicht?’

Eddie Brock heeft een leefbare routine met zijn parasiet opgebouwd; in een zorgzame bui bereidt Venom hem zelfs een rampzalig ontbijt. Eddie hunkert nog altijd naar ex Anne (Michelle Williams), inmiddels verloofd met de brave dokter Dan. Venom wil een agressieve aanpak, maar in plaats van het hoofd van dokter Dan gunt Eddie hem slechts kippenhersentjes en chocoladerepen.

Met zo’n spraakzame parasiet in het lijf wordt seks een pervers triootje, al zit schurk van dienst Cletus Kasaday (Woody Harrelson) daar minder mee. Deze seriemoordenaar is bezeten van crimineel Frances (Naomi Harris), die moordt met ultrasoon geluid. En laat dat nu net Venoms achilleshiel zijn. Ontsnapt het duo dan verwijzingen naar Harrelsons oude schandaalhit Natural Born Killers niet van de lucht.

Veel heeft het niet om het lijf, de finale is een generische beuk-en slooppartij, maar vermakelijk is het, zeker als Eddie bakkeleit met Venom. Acteur Tom Hardy wisselt met knappe timing slapstick en droogkomische momenten af. Een interessante kandidaat als men na Daniel Craig vreugdeloze regime op zoek gaat naar een zonnige James Bond, al raakt Hardy met 44 jaar wel op leeftijd.

Superheldenfilm Venom: Let There Be Carnage. Regie: Andy Serkis. Met: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomi Harris. In: 126 bioscopen. ●●●●●