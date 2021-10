Harde kritiek op nieuwe verdeling gemeentegeld

Het is de pot met geld waaruit gemeenten hun inkomsten krijgen en dus van alles uit betalen: van de jeugdzorg en de thuishulp tot het onderhoud van de school, de wegen en het groen, en subsidies aan sportclubs en theaters. Maar hoe dit Gemeentefonds wordt verdeeld over gemeenten verandert.

Een voorstel voor een herziening, die in 2023 moet ingaan, is door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorgelegd aan de Raad Openbaar Bestuur (ROB), een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Diens kritiek is niet mals: de voorgestelde herijking is „te veel een technische exercitie vanuit de systeemwereld” en niet vanuit de leefwereld van burgers. Ook „ontbreekt het aan een goed onderbouwd inhoudelijk verhaal”.

Vier vragen over de herijking van dit Gemeentefonds.

1 Waarom moet het Gemeentefonds eigenlijk op de schop?

Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten: zo’n 60 tot 70 procent van hun geld komt ervandaan. In 2020 ging het om een totaalbedrag van 31,8 miljard euro voor 355 gemeenten.

Dat bedrag wordt via een ingewikkelde sleutel met ruim zeventig criteria verdeeld. Want elke gemeente moet, bij een gelijke lastendruk, gelijkwaardige basisvoorzieningen kunnen bieden. Een gemeente met rijkere inwoners en dus meer draagkracht moet niet méér kunnen doen dan een gemeente met armere inwoners, waar het moeilijker is om inkomsten te werven door belastingen.

Sinds 1997 is er nooit meer een integrale herijking van de criteria geweest. Maar in de loop der jaren zijn gemeenten veranderd door krimp, groei of herindelingen, en zijn veel rijkstaken, waaronder jeugdzorg en maatschappelijke hulp, overgeheveld naar lokale overheden. Veel gemeenten kampen met grote structurele financiële tekorten.

2 Wat gaat de voorgestelde verbetering van het fonds veranderen?

Er zijn nieuwe criteria vastgesteld, waardoor er een nieuwe verdeelsleutel is ontstaan. Daardoor gaan ongeveer vijftig gemeenten er meer dan 60 euro per inwoner op achteruit, terwijl zo’n veertig gemeenten er meer dan 60 euro per inwoner op vooruit gaan.

Een eerder voorstel, begin dit jaar, zorgde voor grote onrust bij gemeenten. Toen leek het erop dat alle gemeenten in Friesland en Groningen er vanaf 2023 financieel op achteruit zouden gaan, net als de vier grote steden. Dat voorstel is bijgesteld.

Dat er bij iedere herverdeling winnaars en verliezers zijn, kan niet anders. Maar, zegt de ROB, dan moeten de verschillen wél uitlegbaar zijn.

3 Wat is de kritiek van de Raad voor het Openbaar Bestuur?

De ROB vindt dat de verdeelsleutel in het voorstel juist niet goed onderbouwd is. Bij het sociaal domein legt het Rijk „te veel nadruk op uitgaven en niet op noodzakelijke kosten”. Het peiljaar is bovendien 2017, een jaar waarin kleinere gemeenten nog geen overzicht over hun uitgaven hadden (waardoor zij nu benadeeld worden), en criteria zijn „ongedifferentieerd”.

De gekozen benadering is te grof Raad Openbaar Bestuur

Als voorbeeld noemt de ROB de thuishulp voor ouderen. Daarvoor is als criterium ‘eenpersoonshuishoudens’ gebruikt, maar ook gemeenten met veel studenten hebben zulke huishoudens – die worden dan bevoordeeld. Er is, zo stelt de raad, „geen analyse [gemaakt] op basis van kenmerken van huishoudens en de kans dat zij een beroep op ondersteuning door de gemeente doen”.

De ROB maakt zich ook zorgen dat alle grote thema’s van de komende jaren als klimaatverandering en woningbouw investeringen vergen. Die „worden onderschat” in dit model.

Bovendien stelt het Rijk dat elke gemeente zelf 117 euro per inwoner aan inkomsten kan genereren. Maar bijvoorbeeld hoeveel toeristenbelasting een gemeente kan innen, hangt af van de ligging – de Wadden trekken nu eenmaal meer hotelgasten dan een minder aantrekkelijke regio. „De gekozen benadering is te grof”, zegt de ROB.

4 Wat nu?

De ROB adviseert demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) – of haar opvolger – „de niet beoogde nadelige effecten eerst te onderzoeken” voor deze herverdeling over ruim een jaar in gaat. De houdbaarheid is bovendien beperkt, zegt de raad, die ook adviseert de geldigheidsduur te beperken tot een periode van drie jaar, waarbij het effect maximaal 15 euro per inwoner per jaar mag zijn. „De ROB acht het niet verstandig om het nu voorliggende voorstel op deze manier zonder meer en ongeclausuleerd in te voeren.”

