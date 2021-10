Gezondheidsraad: stuur alle vrouwen zelfafnametest baarmoederhalskanker

Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moet direct een zelfafnametest worden toegestuurd. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies. De raad denkt dat de drempel voor vrouwen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek zo wordt verlaagd.

Vrouwen die in aanmerking komen voor een uitstrijkje (alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar) worden sinds 2017 bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek gewezen op de mogelijkheid om een zelftest aan te vragen. Ruim 800.000 vrouwen ontvingen in 2019 een uitnodiging. Meer dan 450.000 vrouwen gingen daar op in, een kleine 40.000 vrouwen kozen voor een zelfafnametest. Hoe meer vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, hoe meer gevallen van baarmoederhalskanker vroegtijdig worden opgespoord, redeneert het adviesorgaan.

Volgens de Gezondheidsraad komt het relatief veel voor dat vrouwen onterecht worden doorverwezen naar de gynaecoloog. Door specifiekere criteria op te stellen, zegt de raad, kunnen ruim vierduizend onterechte doorverwijzingen worden voorkomen. In 2020 hoorden achthonderd vrouwen dat ze baarmoederhalskanker hebben. De ziekte is in een kwart van de gevallen dodelijk. De meeste gevallen van baarmoederhalskanker worden vastgesteld rond de leeftijd van 30 tot 35 jaar.