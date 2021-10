Fassbinders waanzin was een methode

Regisseur Rainer Werner Fassbinder had een doel. Hij wilde aan het einde van zijn leven meer films hebben gemaakt dan hij jaren had geleefd. Dat is hem goed gelukt: niet alleen door te werken als een bezetene, maar ook door jong te sterven. Fassbinder overleed in juni 1982 op 37-jarige leeftijd; hij had zijn lichaam uitgewoond met alcohol, tabak, pepmiddelen en cocaïne. De teller van zijn oeuvre stond op dat moment op zo’n 45 voltooide werken voor film en televisie, die hij in dertien jaar bij elkaar had gefilmd. Naast al die films had Fassbinder ook nog een veelzijdige carrière in het theater.

In de Bundeskunsthalle in Bonn is momenteel de grote expositie Methode Rainer Werner Fassbinder te zien, die een overweldigende indruk geeft van zijn tomeloze productiviteit. Tegelijk probeert de tentoonstelling weg te komen van het versleten cliché van de kunstenaar als het eenzame genie, die zich louter laat leiden door spontane inspiratie. In Fassbinders razernij zat wel degelijk een methode. Leidend voor de tentoonstelling is een uitspraak uit een interview, die in scherp contrast staat met zijn imago als enfant terrible: „Wat het film maken betreft, of werk in het algemeen, ben ik een georganiseerd mens, ja.”

Hoe kan dat eigenlijk ook anders zijn? Fassbinder groeide in de jaren zeventig in razend tempo uit van een marginaal theatermaker in München tot een van de meest gevierde filmmakers van zijn tijd, die internationaal successen vierde met films als Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1972), Angst essen Seele auf (1974) en Die Ehe der Maria Braun (1979). Daar kwam uiteraard ook de nodige zakelijkheid bij kijken: zonder planning, strategie en het vermogen verbindingen aan te gaan met anderen had Fassbinder niet zo’n bliksem-carrière kunnen maken.

De ‘clan’ waarmee Fassbinder steeds opnieuw films maakte, krijgt in Bonn daarom een welverdiende plek in de zon – voorop de actrices Hanna Schygulla, Irm Hermann en Brigitte Mira, maar ook componist Peer Raben en cameraman Michael Ballhaus. Ook zijn moeder, Liselotte Eder, speelde een centrale rol. Ze was te zien in veel van zijn films en behartigde de zakelijke belangen van haar zoon.

Ingesproken scenario

Het scenario voor zijn beroemde televisieserie Berlin Alexanderplatz (1980) – de kroon op zijn oeuvre – sprak Fassbinder direct in op tapes, die samen 78 uur beslaan. Zijn moeder tikte al die banden uit. In een klein zaaltje van de Kunsthalle is Fassbinder te horen tijdens de tomeloze inspreek-sessies die drie dagen aaneen doorgingen; een hoogtepunt van de expositie.

De persoonlijkheidscultus rond de grote regisseur is niet helemaal afwezig in Bonn: het leren jack, de gespiegelde zonnebrillen en de zware kettingarmband waarmee de pseudo-proletariër Fassbinder zich aan de wereld presenteerde kregen een ereplaats.

De tentoonstelling biedt ruimte om te laten zien dat Fassbinders films in vruchtbare aarde vielen. Een van de merkwaardigste aspecten van de jaren zeventig is hoe gretig de gevestigde orde zich om de oren liet slaan door jonge honden zoals Fassbinder. Filmfestivals, subsidiegevers, televisiezenders en ook veel journalisten omarmden de filmmaker en zijn radicale en subversieve boodschap. Hij kon zich zo min of meer in de mainstream van de cultuur nestelen – zo’n prominente positie is nu niet meer goed voorstelbaar.

Fassbinder stuurde daar ook welbewust zelf op aan. Aanvankelijk was hij een jonge kunstenaar die de invloeden van de jaren zestig opzoog zonder er zelf per se veel aan toe te voegen: een Duitse pendant van wat zich met name in Frankrijk op filmgebied afspeelde. Dat veranderde toen hij – tijdens een zeer onkarakteristieke maandenlange werkpauze – bij een retrospectief in München in november 1970 de melodrama’s van Douglas Sirk zag, zoals All That Heaven Allows en Imitation of Life. Sirk groeide vervolgens uit tot niet minder dan een filmvader voor Fassbinder.

Fassbinder begon de melodramatische beeldtaal van Hollywood gebruiken, maar met als doel om de taal van Hollywood juist te ondermijnen. In zijn films speelt hij geraffineerd op de gevoelens van kijkers, zoals ook Hollywood de kijker emotioneel manipuleert. Maar bij Fassbinder is het doel niet om de kijker eens lekker te laten janken en verder niets, hij wilde de toeschouwer juist kritisch leren kijken naar de maatschappelijke oorzaken van al het menselijke leed. Om tot zulke kritische inzichten te komen onderstreepte Fassbinder voortdurend de kunstmatigheid van zijn films: met complexe camerabewegingen, bizarre decorstukken en een soms vlakke acteerstijl. Wat kunstmatig is, is niet langer natuurlijk of vanzelfsprekend en kan dus ook worden veranderd.

Emoties en de exploitatie van emoties kregen in zijn werk een hoofdrol. Dat was ook Fassbinders levensthema, want de grens tussen het leven en de kunst diende te worden geslecht. Dat is een oude droom van de avant-garde, die gemakkelijk kan ontaarden in een nachtmerrie. Vele leden van Fassbinders ‘clan’ die blootgesteld waren aan zijn onmogelijke eisen en ongeremde uitbarstingen konden erover meepraten.

Buitenstaanders

Pionierswerk deed hij met veel thema’s die nog steeds de gemoederen beroeren. Fassbinder was een biseksueel met een grote interesse in de positie van buitenstaanders, minder-bedeelden en slachtoffers; gastarbeiders, vrouwen, homoseksuelen en transgenders. Thema’s die ook nu veel aandacht opeisen; eigenlijk is het raadselachtig dat Fassbinders films niet veel vaker worden aangehaald en vertoond, dat rond zijn werk toch een museale sfeer hangt. De tentoonstelling in Bonn – hoe fraai, veelomvattend en in meerdere opzichten uitputtend ook – getuigt daar onbedoeld van.

Dat zijn werk nog maar mondjesmaat ter sprake komt, heeft veel te maken met zijn Freudiaanse blik op de wereld. In Fassbinders films zijn sadistische en masochistische driften bepalend. De slachtoffers zijn bij hem zelden alleen beklagenswaardig, ze beleven ook pervers genoegen aan hun vernederingen. Sadist en masochist wisselen in een oogwenk van rol.

Zo’n sterk geseksualiseerde, freudiaanse blik op de mens is momenteel volstrekt onmodieus en kan ook gemakkelijk worden uitgelegd als een moreel verwerpelijke vorm van ‘blaming the victim’, ook al is dat veel te kort door de bocht. Maar als dat opinieklimaat in de toekomst weer omslaat, zijn er veel films van Fassbinder, die rijp zijn voor een herontdekking. We zijn nog niet van hem af.

Recensie Tentoonstelling Methode Rainer Werner Fassbinder. Eine Retrospektive. Bundeskunsthalle Bonn, t/m 6/3/22. Inl: bundeskunsthalle.de ●●●●●