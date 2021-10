Een revolutionaire comedy over de levens van inheemse Amerikanen

„Bent u Crazy Horse?” vraagt Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) vol ontzag aan de geestverschijning die uit de mist naar hem toe komt rijden. De man, zadelloos te paard, met een ontbloot bovenlijf en een tweetal veren achterop zijn hoofd, lijkt rechtstreeks uit een oude Amerikaanse western te zijn gewandeld. De tiener denkt dat hij oog in oog staat met de geest van een van de legendarische strijders uit de inheems Amerikaanse geschiedenis. Een van de helden van de Battle of Bighorn in 1876 waarbij Kolonel Custer werd gedood. Crazy Horse of Sitting Bull.

Maar de man moet hem teleurstellen. Hij is niet een van die „awesome guys”, zegt hij met een opvallend modern Amerikaans accent. Hij is meer een onbekende strijder. Hij was wel bij die beroemde veldslag, maar zijn paard struikelde over een gat, maakte een koprol en plette hem voor hij kon vechten. Sindsdien waadt hij door de geestenwereld om verloren zielen te redden. Wat geen pretje is. „De geestenwereld is koud”, vertelt hij Bear. „Mijn tepels zijn altijd hard.”

Deze hallucinatie komt aan bod halverwege de eerste aflevering van comedyserie Reservation Dogs, over vier inheems Amerikaanse tieners die niets liever willen dan hun reservaat in Oklahoma verlaten voor het zonnige en spannendere Californië. De scène is een goed voorbeeld van hoe de serie de draak steekt met het stereotype beeld dat veel mensen nog steeds hebben van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

De onbekende strijder is immers alles wat de inheemse Amerikaan uit de Amerikaanse filmgeschiedenis niet is. Hij is een beetje sukkelig, weinig imposant of gevaarlijk. En vooral: grappig. En dat is precies de bedoeling, aldus showrunner en schrijver Sterlin Harjo, zelf lid van de Seminole Nation of Oklahoma, die de serie samen met de Nieuw-Zeelandse filmmaker Taiki Waititi (half Maori) bedacht.

Disney+ / FX Networks

„We waren de zombies, niet? De wandelende doden. We waren de gezichtsloze, zielloze wezens die John Wayne en alle andere cowboys uit de weg moesten ruimen uit naam van de Westerse uitbreiding”, zei hij tegen het radioprogramma Morning Edition. Een beeld dat door decennialange herhaling in Amerikaanse films en series nog steeds het eerste is waar veel mensen aan denken als het gaat om de oorspronkelijke bewoners van het continent. Harjo: „Voor veel mensen is het moeilijk te bevatten dat deze weergave niet accuraat is. En dit personage vertegenwoordigt dat. Daarbij betrekken we zo ook het niet-inheemse publiek bij de grap. Het personage zegt: ik weet dat jij denkt dat we zo zijn, maar laten we er samen om lachen.”

Kwetsend stereotype

Dat Reservation Dogs dit anno 2021 nog moet doen, geeft aan hoe ondervertegenwoordigd deze bevolkingsgroep is in Hollywood. Het stereotype personage mag sinds kort dan redelijk naar de achtergrond zijn verdwenen dankzij een toegenomen bewustzijn over hoe kwetsend het werkelijk is, dat betekent niet dat daar heel veel authentieke weergaves van de hedendaagse inheemse gemeenschappen voor in de plaats gekomen zijn. Zelfs een bijrol met één zinnetje tekst creëren voor een inheems personage, is vaak al een hele opgave, vertelde Navajo-filmmaker Sydney Freeland aan The Hollywood Reporter (Freeland regisseerde twee afleveringen van Reservation Dogs). Gebruikelijker is eerder dat dit deel van de Amerikaanse bevolking niet zichtbaar is op televisie.

Zo kreeg Big Sky, een misdaadserie over de zoektocht naar twee vermiste witte vrouwen in Montana, onlangs kritiek omdat het compleet vergat te vertellen dat het in de staat Montana juist buitenproportioneel veel inheemse vrouwen zijn die vermist of vermoord worden (26 procent van de vermiste mensen in de staat is inheems, terwijl slechts 7 procent van de bevolking deel uitmaakt van de inheemse gemeenschap). „Dit feit negeren, en deze verwoesting een wit, vrouwelijk gezicht geven, is het toppunt van culturele ongevoeligheid”, schreef een verzameling van inheemse groepen in een open brief aan de zender NBC.

Stap in de goede richting

Dat Reservation Dogs de focus volledig op vier inheemse tieners legt en de gemeenschap in het reservaat waarin ze opgroeien, is om al deze redenen revolutionair te noemen. Net als het feit dat de cast vrijwel helemaal uit acteurs met een inheemse achtergrond bestaat, en dat de hele crew – waaronder het voltallige schrijversteam – afstamt van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Vooral dit laatste maakt de serie enorm authentiek.

Amerikaanse critici zijn lovend over de serie. En het succes van de serie in de VS maakt duidelijk dat er een publiek is voor verhalen over en door inheemse mensen. Een tweede seizoen is al aangekondigd.

Helemaal op zichzelf staat Reservation Dogs niet in het Amerikaanse tv-landschap. Eerder dit jaar ging bij de Amerikaanse streamingdienst Peacock comedy Rutherford Falls in première, over een stadje dat wordt opgeschud als het standbeeld van de (witte) oprichter verplaatst moet worden. Ook deze serie schuwt authentieke, genuanceerde verhalen over de plaatselijke inheemse bevolking niet. Daarnaast komt Netflix met Spirit Rangers, een animatieserie over kinderen die in dierengeesten kunnen veranderen. Verder gaan de makers van Reservation Dogs de film Rez Ball maken, over een Native American basketbalteam.

Het is vooralsnog een kleine golf, maar wel een opvallende stap in de goede richting voor de representatie van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Zeker nadat ze zo lang genegeerd of verkeerd vertegenwoordigd zijn in de popcultuur. „Ik hoop dat niet-inheemse mensen die Reservation Dogs kijken, de oorspronkelijke bewoner van Amerika zien zoals ze echt zijn”, zei Harjo in een interview met NPR. „We zijn menselijk. We zijn grappig. En we lijken veel meer op niet-oorspronkelijke bewoners dan ze denken.”