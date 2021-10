De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen

Toen ik tien jaar geleden voor NRC Handelsblad over kantoor begon te schrijven en erover ging lezen, vond ik ‘de lijstjes’ altijd het stomst. ‘De 13 dingen die je nooit tegen je baas moet zeggen’, ‘de 10 complimenten op je werk die eigenlijk beledigingen zijn’, ‘de 19 beste smoezen op je werk’, ‘7 feiten over roddelen’ – het hele web stond er vol mee en ik vond het altijd de grootste onzin.

Want iedereen is toch anders, iedere baas is anders, iedere baan is anders, iedereen heeft weer andere collega’s. Dus hoezo zou je net doen alsof er universele waarheden bestaan op het werk?

Nu, al die jaren later, moet ik toegeven dat ik ongelijk had. Want als me één ding is opgevallen in al die tijd dat ik over werk en carrière schrijf, is het dat iedereen juist hetzelfde meemaakt, dezelfde ergernissen heeft én dezelfde liefdes deelt.

De liefde voor de koffieautomaat (met de vieze koffie), de liefde voor collega’s, de haat voor collega’s, de haat voor nutteloze vergaderingen, de weerzin tegen verplichte bedrijfsuitjes, de angst voor het functioneringsgesprek, het opzien tegen je salarisgesprek.

Als iets me is opgevallen, is het dat iedereen in de kern juist hetzelfde type baas heeft, dezelfde printers die het niet doen, dezelfde nutteloze managementhypes voor de kiezen krijgt, hetzelfde nietszeggende jargon gebruikt en daar een punthoofd van krijgt.

Dat iedereen op hetzelfde kantorenpark zit waar de ramen niet open kunnen, waar iedereen elk jaar weer gapend de nieuwjaarsspeech van de ceo uitzit. Waar de leuke mensen te weinig spreektijd krijgen en de irritante te veel, waar iedereen hetzelfde te horen krijgt tijdens sollicitatiegesprekken én dezelfde fouten maakt.

Waar overal ‘salestijgers’ blijken te werken die learnings zeggen. Nieuwe collega’s die zichzelf ineens grid owner noemen terwijl niemand weet wat dat is. Of ‘ambitietrekker’ en ‘domeinregisseur’.

Het hele kantoorleven zit vol lijstjes. De dingen die het meest stinken op kantoor. De manieren waarop je nooit je zakelijke mails moet beginnen. De 5 redenen waarom vouwfietsen verboden zouden moeten worden.

En dus dacht ik vorig jaar ineens: wat als ik al die lijstjes nu eens verzamel in één onmisbaar lijstjesboek? Wat als ik zelf nou eens, met hulp van mijn lezers, de 6 dingen zou opschrijven die je beter niet kunt doen als je ontslagen bent. De 19 beste smoezen op je werk. De 10 complimenten die eigenlijk beledigingen zijn. De 11 dingen die je nooit in je out of office-mail moet zetten.

Wat als ik zelf eens zou inventariseren welke 13 dingen je nooit tegen je baas moet zeggen, de 7 feiten over roddelen op het werk, de 15 tips om van je thuiswerkdip af te komen?

De missie om ze allemaal in één boek te krijgen, is niet geslaagd – dat weet ik nu al. Want er zijn altijd weer nieuwe lijstjes nodig. En langere lijstjes vooral!

Zo bleek afgelopen week de titel van mijn boek al niet te kloppen. Het boek heet namelijk De 19 dingen die je nooit met je collega’s moet doen, maar toen ik op Twitter vroeg wat júllie nooit met collega’s zouden doen, bleek ik er best veel vergeten te hebben.

Ja, niet met elkaar naar de sauna, schreven veel lezers, dat moet je niet met collega’s doen, en die staat gelukkig in het lijstje. Maar ‘carpoolen – dan ben je vaak snel uitgepraat’ niet.

Net als ‘samen op vakantie – niet doen!’, ‘overnachten in een tipi’, ‘bedrijfsuitjes met solexen’, ‘zwemmen en andere dingen in bikini of zwembroek’, ‘knuffelsessies’, ‘naar de Wallen’, ‘iedereen met z’n kinderen naar een vreselijk verplicht bedrijfsuitje’, ‘een yoga workshop’, ‘biodanza’, ‘mantra’s chanten’, ‘en al die andere dingen waar je gewoon geen foto’s van wilt’ – die staan allemaal (nog) niet in het boek. Nou ja, misschien in de volgende druk.

Wat wél gelukt is, en dat merk ik elke week weer, is dat ik de afgelopen tien jaar meer over werk heb geleerd dan in mijn hele leven ervoor. En meer gelachen heb dan ooit. Door jullie. Om jullie reacties, om jullie suggesties, om jullie observaties – we zijn niet alleen, helaas blijken alle lijstjes te kloppen.

Wat overigens niet iedereen zal vinden! Er zijn altijd mensen die het beter weten, die het totale onzin vinden wat je zegt, die precies het tegenovergestelde ervaren, die het niet om te lachen vinden en die dingen waar jij ontroerd door bent platstampen – dat is ook een wet op het werk.

En ook weer een lijstje, trouwens.

Deze column is gebaseerd op de inleiding van het boek ‘De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen’ van Japke-d. Bouma. Het kwam deze week uit bij Alfabet Uitgevers.