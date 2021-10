Dave Grohl trakteert op een leven vol dijenkletsers

Je moet wat, als kleine jongen zonder drumstel. Dave Grohl bedacht een oplossing die gratis, geruisloos én altijd binnen handbereik was: hij drumde met zijn tanden. Bij gebrek aan echte trommels roffelde de geweldenaar, die later met Nirvana een ware rockrevolutie zou ontketenen, zijn glazuur aan gort.

Het was zijn „best bewaarde geheim”, bekent Grohl in zijn soort-van-autobiografie The Storyteller. Totdat de tandarts vragen begon te stellen: kauwde hij vaak op ijs, of waren er andere manieren waarop hij zijn gebit verwaarloosde? „Ik vroeg hem dichterbij te komen. Hij boog voorover en bracht zijn oor tot vlak bij mijn mond. Ik speelde ‘Tom Sawyer’ van Rush door mijn kaak razendsnel heen en weer te bewegen.” Zodra zijn tandarts „het geluid van eroderend calcium en glazuur” hoort klapperen „als een tapdanser op een gammel podium” deinst hij geschokt achteruit.

Een goed verhaal vertellen, dat kun je wel aan Dave Grohl overlaten. Wie hem kent uit documentaires en interviews weet dat hij steevast stuiterend van enthousiasme over ongeveer iedere artiest/band/plaat/concertzaal/stad/land/auto/biermerk zegt dat het zijn „absolute favoriet is” waaraan hij „alles te danken heeft”. Precies zo gaat het in The Storyteller. Aanvankelijk levert dat een aangrijpend coming of age-verhaal op. David Eric Grohl is onzekere puber met „kolossale paardentanden en knokige knieën” uit een gebroken gezin die niet uitblinkt op school en vreest te zullen opgaan in „de massa van de duffe suburbs van Springfield, Virginia, om de zoveelste regenjas bij de bushalte te worden”. Maar dan gaat hij logeren bij zijn nichtje Tracey, die van braaf meisje plotseling is veranderd in een „apocalyptische superheldin”. Ze heeft de punk ontdekt, haar hoofd kaalgeschoren en zingt in de band Verboten, waarvan de gemiddelde leeftijd dertien jaar bedraagt. Als Grohl mee mag naar een optreden, is hij meteen bekeerd. „Het was de eerste dag van de rest van mijn leven.”

In Amsterdam helpt hij kraakpand Vrankrijk te verdedigen tegen een bestorming door skinheads

Als zeventienjarige drummer bij punkband Scream wordt Grohl geïntroduceerd in de doe-het-zelf-scene van de Amerikaanse en Europese underground. Zo ook in Amsterdam waar hij het kraakpand Vrankrijk helpt te verdedigen tegen een bestorming door skinheads. „We lieten ons niet onbetuigd door onze volle glazen naar de fascisten te smijten.”

Kurt Cobains schildpad

De begindagen van Nirvana zijn even schraal als bij Scream. Nog steeds verdient Grohl maar net genoeg om zijn dagelijkse dieet van junkfood en sigaretten te bekostigen. Tussen de tournees door slaapt hij bij zanger-gitarist Kurt Cobain op de bank, naast diens schildpad. „Dat godvergeten reptiel hield me elke nacht wakker door eindeloos met zijn kop tegen het glas te tikken.” Om de opnames van Nevermind in Los Angeles te kunnen halen moet de band eerst optreden in Seattle: anders is er geen geld voor benzine. Het doorbraakalbum dat de wereld op zijn kop zal zetten wordt in twaalf dagen opgenomen.

Met het monstersucces komt ook de kater. De roem omsingelt de band letterlijk (bij overvolle concerten kunnen ze soms geen kant op) én figuurlijk: want opeens staan er „macho’s en homofoben” in de zaal en monstertrucks op de parking. „Wij waren altijd verschoppelingen en weirdo’s geweest. We hoorden niet bij die mensen. Hoe was het mogelijk dat zij opeens bij ons hoorden?”

De zelfmoord van Cobain maakt een bruut einde aan Nirvana’s zegetocht. Grohl is het spoor compleet bijster: „De bron van het grootste geluk van mijn leven was mijn grootste bron van ellende geworden.” Maar hoe hard hij het ook probeert: de muziek afzweren blijkt onmogelijk. Als hij op zoek naar anonimiteit naar Ierland vlucht, ziet hij in de middle of nowhere een lifter staan… met een Kurt Cobain-shirt. „Dat moment veranderde alles. Ik kon niet vluchten voor het verleden, hoe hard en hoe ver ik ook wegrende.” En dus komt er een nieuwe band, die alweer ruim 25 jaar festivals en stadions weet weg te blazen: Foo Fighters.

Eind goed, al goed, zou je denken. En toch schort er het nodige aan The Storyteller. Zo pompt Grohl iedere gebeurtenis op tot een dijenkletser met metaforen die stijf staan van de steroïden. Maar sterke verhalen die aan de toog prima werken, zijn op papier doodvermoeiend. Echt onuitstaanbaar wordt het als hij tenenkrommende tegeltjeswijsheden begint te debiteren, zoals: „Juist op momenten zonder vangnet kun je spirituele energie tanken.” Of: „Ik laat nooit een dag voorbijgaan zonder het universum te bedanken voor de zegeningen die me ten deel zijn gevallen.”

Terwijl hij trakteert op zelfhulpboekenproza laat hij de pijnlijkste episodes uit zijn leven wel heel makkelijk passeren. Hij noemt Nirvana „een disfunctioneel zootje” zonder ook maar één scene te beschrijven waaruit dat daadwerkelijk blijkt. En mama Virginia mag dan op elke pagina een bedankje krijgen, over de belangrijkste mannen in zijn leven die hem in de steek lieten – zijn vader en Cobain – blijft Grohl opmerkelijk oppervlakkig.

Je zou hem willen terugfluiten. Even gas terugnemen, Dave, vertel nu eens even rustig hoe het echt zat.

Boek Dave Grohl, The Storyteller, Verhalen over leven en muziek. Vip. 384 pgs. €20,99 ●●●●●