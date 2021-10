Ziekenhuizen in de Biblebelt willen landelijke spreiding patiënten terug

Coronapatiënten moeten weer landelijk gespreid worden, zeggen ziekenhuizen in Ede en Tiel. Dat schrijft Omroep Gelderland dinsdag. De ziekenhuizen worden sinds een week geconfronteerd met een toename van coronapatiënten. Vorige week maandag besloot het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding juist te stoppen met het spreiden van patiënten tussen regio’s.

De ziekenhuizen staan in de zogeheten Biblebelt, een regio met een lage vaccinatiegraad. Het aantal besmettingen loopt daar sinds een week weer op. Ziekenhuizen zeggen dat hun afdelingen volraken en doen daarom een beroep op de solidariteit van ziekenhuizen die met minder zorgdruk kampen.

„Het is niet in alle regio’s zo druk en het idee is juist dat we de pijn eerlijk verdelen. Dat zag je in de andere golven ook en toen hebben wij ook patiënten uit andere regio’s overgenomen. Wij doen weer een beroep op die solidariteit: nu hebben wij het nodig”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede tegen Omroep Gelderland.

