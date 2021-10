Burgemeester Ter Apel: ‘We hebben een tweede aanmeldcentrum nodig’

Jaap Velema, burgemeester van de gemeente Westerwolde waar Ter Apel onder valt, ziet dat de toestroom van vluchtelingen van de afgelopen maand zijn gemeente boven het hoofd dreigt te groeien. In de nacht van dinsdag op woensdag moet aan 750 mensen onderdak worden geboden, drie keer de hoeveelheid die de opvang maximaal aankan. „Dit loopt echt fout.”

Wanneer dacht u: nu is het crisis?

„Woensdag 6 oktober om twintig over zes in de ochtend. Ik moest vroeg op voor een afspraak in Groningen, wilde niet in de file staan op de ringweg. Ik werd gebeld door de regiomanager van het COA [dat belast met de opvang van asielzoekers] dat er die nacht 680 mensen in de paviljoens, tijdelijke onderkomens op het terrein van het asielcomplex, hadden geslapen. Er is daar plaats voor 275 mensen. Nog eens 150 vluchtelingen hadden overnacht in de kantoren van immigratiedienst IND en de sportzaal. Een deel had geslapen op stretchers en stoelen. Toen dacht ik: dit gaat niet goed!”

Hoe kwam het dat die ‘paviljoens’, feitelijk tenten, daar al stonden?

„Die zijn er in coronatijd neergezet. Er was meer ruimte nodig omdat mensen afstand moesten houden.”

Zijn er geen afspraken over een maximaal aantal asielzoekers dat Ter Apel kan herbergen?

„Jazeker, daar zijn duidelijke afspraken over met het COA. We kunnen in Ter Apel maximaal 2.000 mensen opvangen. En dan bedoel ik totaal: mensen die zich aanmelden én de mensen op de opvanglocatie. We hebben ook nog een sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen en een vrijheidsbeperkende locatie.”

Hoe waren de vluchtelingen onder de situatie? Waren ze boos over de slechte omstandigheden?

„COA-medewerkers waren verbaasd over de kalmte en berusting bij de mensen. Ze komen vaak uit zo’n onveilige situatie dat ze niet klagen over een beroerde slaapplek. Maar wíj vinden dat we hen een veilige en hygiënische opvang moeten bieden. Het is beneden ónze maatstaven.”

U heeft de GGD onderzoek laten doen. Wat kwam daaruit?

„Ik kreeg berichten over een slecht functionerende riolering en ongedierte als kakkerlakken. Toen hebben we de GGD gevraagd onderzoek te doen. Die concludeerde: de situatie is ernstig en kritiek. De GGD had ook aanbevelingen: zorg voor extra schoonmaakmomenten bijvoorbeeld. En zet minder mensen bij elkaar. Anders is de kans dat er infectieziekten de kop opsteken groot.”

Gemeenteraadsleden zeggen dat er „incidenten” hebben plaatsgevonden. Waar doelen zij dan op?

„Van de 2.000 mensen die we opvangen in Ter Apel komen gemiddeld 400 mensen uit een zogenoemd veilig land. Dat betekent dat ze geen recht hebben op asiel en terug moeten. Een klein deel, een stuk of twintig, is overlastgevend. Het zijn opgejaagde jongemannen die niets te verliezen hebben, agressief of gewelddadig kunnen zijn, geen respect hebben voor de politie. Ze trekken meestal van land naar land, nergens is hun thuis. Ze willen soms graag opgepakt worden, dan slapen ze weer even in een bed. Eigenlijk heel triest. Een chaotische situatie zoals nu wordt vaak door dit soort jongens gebruikt toch even opvang te krijgen. Of zelfs de asielprocedure in te glippen.”

Zijn er stevige afspraken over het limiet van 2.000 mensen?

„Als er een overschrijding is, dan wordt dat mij gemeld. Soms staat er na tien uur ’s avonds een groep van honderd man voor de deur. Die stuur je natuurlijk niet de straat op. Die neem je op, met de strikte toezegging van het COA dat ze de volgende dag ergens anders heen worden gebracht. De afgelopen maand is dat twee keer niet gebeurd.”

Wie neemt u dat kwalijk?

„Je kunt niet boos worden op de mensen van het COA en de IND. Die zijn ontzettend betrokken, is mijn ervaring. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het Rijk.”

Voelt u zich in de steek gelaten?

„Bij mijn aantreden in 2019 heb ik al gezegd: Ter Apel is een flessenhals, iedereen moet erdoorheen. Dat is kwetsbaar. Mijn idee is dat we een tweede aanmeldcentrum nodig hebben. Dan kan je bij grote drukte uitwijken. Nu kan dat niet. Meer opvangplekken zou ook prettig zijn. Er zitten nu 1.100 mensen in de opvang die daar niet thuishoren omdat ze een verblijfsstatus hebben. Als gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en die mensen huisvesten, dan komt er opeens heel veel ruimte in de opvang.”

