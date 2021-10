Asielpiek leidt tot boosheid bij de gemeente, en ‘bruine drab’ in het azc

Als de bedden op zijn, is het crisis in de asielopvang in Ter Apel. Maar dat is niet het enige. Kinderen spelen in en met het afval. Er is nauwelijks sanitair en in de opvangtent heerst een „penetrante rioollucht”. Toiletten zijn verstopt en urinoirs staan „vol met urine/bruine drab”. Desinfectiemiddelen zijn niet geregeld, verschoningsruimtes en -spullen voor baby’s zijn afwezig, het sanitair wordt maar één keer per dag schoongemaakt.

Het is een kleine greep uit wat de GGD aantrof in de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel na een hygiënecheck zaterdag. Dat staat beschreven in hun rapport in handen van NRC. De GGD waarschuwt voor corona-uitbraken of besmetting met infectieziekten als legionella. Er zijn geen quarantaine- of isolatieplekken voor mensen met corona. „Geteste én niet-geteste mensen verblijven dicht op elkaar”, staat in het rapport. Ook wordt geen informatie verstrekt over de coronamaatregelen door het personeel. Sterker nog: COA-personeel ontbreekt in de noodopvang, er lopen alleen beveiligers.

Het COA laat weten dat de situatie in de noodtenten „volstrekt onwenselijk is”. Een woordvoerder: „Met de GGD gaan we kijken wat we binnen de mogelijkheden kunnen doen om de situatie te verbeteren.”

Een Koerdische familie wacht bij de bushalte voor het azc in Ter Apel. Ze hebben een verblijfsvergunning gekregen en gaan in Amsterdam wonen.

Sinds eind van de zomer is de instroom van asielzoekers plots flink hoger: van rond de 800 mensen per week in augustus, naar rond de 1.200 mensen per week in september en oktober. Deze niet al te grote toename veroorzaakte toch dat asielzoekers in Ter Apel moesten overnachten op de kantoren en in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die de intakegesprekken voert met asielzoekers.

Daarop werd besloten de grote, witte evenementententen achter op het terrein te gebruiken, die waren neergezet om meer ruimte te creëren tijdens de coronapandemie. Maar de situatie daar is „inhumaan”, zegt de Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD), tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, die de opvang donderdag bezocht.

In de zes paviljoens – „een erg sjiek woord” voor de opvangtenten, zegt Schuiling – verblijven overdag en ’s nachts honderden asielzoekers. Maar de situatie daar is „houtje-touwtje”, zegt Schuiling. „Stel dat je daar zelf met je kinderen rondloopt, dan maak je onmiddellijk rechtsomkeert.”

Vanuit de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, klinkt vooral boosheid. In een ingelaste raadsvergadering maandagavond spraken de politieke partijen unaniem hun frustratie uit over de situatie. Hen was beloofd dat na de crisis in 2015, toen 54.000 mensen een asielverzoek indienden, maximaal 275 mensen opgevangen worden in de nachtopvang van het aanmeldcentrum.

Begin deze maand overnachtten er op één nacht 680 asielzoekers in de tenten en nog eens 150 voornamelijk op de grond in de kantoren en gangen van het aanmeldcentrum. Voor de nacht van dinsdag op woensdag verwacht burgemeester Jaap Velema (D66) dat in totaal 750 mensen onderdak moeten krijgen.

Angstvallig stil

De Syrische Ali (36), die niet met zijn achternaam in de media wil, zit sinds 28 september met zijn ouders, twee kinderen en vrouw in Ter Apel. Niet in de noodtenten, maar in barakken elders op het terrein. Hij ziet de drukte en viezigheid, maar vertelt ook dat alle medewerkers in Ter Apel hun best doen. „Alle mensen zijn vriendelijk en aardig, alleen wachten we al drie weken op ons eerste gesprek met de IND”, vertelt hij telefonisch. „Dat gesprek volgt normaal binnen drie dagen.” Pas na dat gesprek kan hij met zijn familie overgeplaatst worden naar een asielzoekerscentrum elders in het land.

Burgemeester Velema voelt zich in de steek gelaten door Den Haag en zijn collega-burgemeesters. „Ik ben boos en teleurgesteld, omdat het Rijk en gemeenten allebei de andere kant op kijken”, zei hij tegen de raad. Tot deze week wilden alleen Groningen, Emmen, Farmsum en Goes asielzoekers uit Ter Apel opvangen. „Verder is het angstvallig stil.”

Maandagavond hield ook het Veiligheidsberaad een vergadering over de situatie in Ter Apel. Daar gaf demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan dat er op korte termijn achthonderd extra noodopvangplekken bijkomen. Naar verwachting maakt Rotterdam vandaag of morgen bekend vijfhonderd plekken te creëren, zegt Schuiling. Maar daarmee is er nog geen structurele oplossing. „Het schept wat lucht. Niemand weet hoe groot de instroom van asielzoekers de komende tijd wordt”.

Bagage bij de bushalte.

Niet alleen Rotterdam zorgt voor extra noodopvangplekken. In Almere is in allerijl een sportpark omgetoverd tot extra asielopvang, in witte puntdaktenten. Er is plek voor vier- tot vijfhonderd mensen, de eerste tweehonderd worden deze week nog verwacht. In Emmen opent een leegstaand Fletcherhotel de deuren. Ongeveer honderdvijftig asielzoekers kunnen worden opvangen in een Stayokay in Heeg. Zo’n tweehonderd asielzoekers zullen worden ondergebracht in de voormalige XL-coronateststraat in Groningen. Eveneens in Groningen komt er een boot in het Oude Winschoterdiep te liggen met plek voor ongeveer 175 asielzoekers. Goes stond in september al klaar door de Zeelandhallen aan te bieden als noodopvang voor 320 asielzoekers. Evacués uit Afghanistan werden al als noodoplossing opgevangen in kazernes in Zoutkamp, Harskamp, Zeist, Amsterdam en in een tentenpaviljoen in Heumensoord bij Nijmegen.

Een plotselinge toename van het aantal vluchtelingen, zorgt direct voor problemen – net als in 2014 en 2015 toen veel Syrische en Eritrese vluchtelingen arriveerden. Toen was het aantal veel hoger en was er niet alleen nood- maar ook crisisopvang, waarbij mensen dagelijks met een bus van plek naar plek werden vervoerd. Een buffer aan flexibele opvangplekken zou handig zijn geweest, zeiden betrokkenen toen.

Boodschap

Toch bleek in 2016 dat toen de piek voorbij was, het aantal opvangplekken direct werd afgeschaald. Van 35 gemeenten die hadden ingestemd met een asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrenzen, kregen in 2016 25 te horen dat het toch niet meer hoefde – dat betekende 12.000 plekken die er niet meer kwamen. Burgemeesters reageerden toen ontstemd, omdat ze wisten hoeveel moeite het had gekost hun inwoners te overtuigen van de noodzaak van een azc. Burgemeester van Aa en Hunze Eric van Oosterhout zei toen: „We zijn niet een soort Booking.com van de staatssecretaris! We zijn geen hotel!” En burgemeester Jaap Gelok van Borsele in 2016: „Stel je voor dat je op enig moment terug moet naar je bevolking omdat er opnieuw veel asielzoekers het land binnenkomen. Met welke boodschap is dat dan?” Precies dat is nu het geval.

Een oplossing ligt volgens Schuiling (Groningen) in het regelen van een paar duizend permanente tijdelijke opvangplekken, met name in de grote steden. Niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor (internationale) studenten en arbeidsmigranten die te maken hebben met arbeidsuitbuiting. „We hadden dit allang moeten regelen, maar als we het nu niet doen, blijft dit gekloot.”