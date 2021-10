Dominant Ajax overklast Borussia Dortmund

Het is onmogelijk niét naar hem te kijken. Al is het maar omdat de cameramensen dat ook doen. Ze volgen al zijn bewegingen. Alsof hun camera’s zijn voorgeprogrammeerd op de entree en de warming-up van de man over wie het voorbije dagen zo vaak ging: Erling Haaland. Sommigen werden er moe van. Zo vaak.

Erik ten Hag bijvoorbeeld. Uit zijn woorden op de persconferentie vooraf bleek maandag wel dat de coach van Ajax het wat buitenproportioneel vond, al die aandacht voor die ene speler van Borussia Dortmund. De komende tegenstander in de Champions League had wel meer dan één voetballer van wie Ajax iets te duchten had. Maar dat niet alleen. Bovenal willen zijn spelers zich meten met de besten, zoals Ten Hag benadrukte. Vrees voor een tegenstander…? En dat vroegen ze aan een man wiens elftal op vijandelijke grond Juventus en Real Madrid had overklast zonder enig ontzag voor hun prijzenkasten.

Toch was het dinsdag niet anders. Weer ging het vooral over de beer van Borussia in aanloop naar de clash in de Arena. Ajax-supporters die overdag het Hyatt Regency passeerden waar de Duitse club had overnacht, noteerden op sociale media dat er geen glimlach bij hem vanaf kon toen hij de spelersbus instapte. Wat overigens ook gold voor zijn teamgenoten, die al net zo stuurs voor zich uitkeken bij het verlaten van het sterrenhotel.

Gelukszalige gezichten

Stadszender AT5 kwam later met een item over hem. De verslaggever had enkele supporters geïnterviewd die hem na de opwarmtraining bij het Amstelveense RAP hadden opgewacht voor een selfie. Gelukzalige gezichten omdat het was gelukt. „Het was echt speciaal, ik ben echt blij dat het ook is gelukt”, zei een van hen, eraan toevoegend dat ze hoopten dat hij niet zou scoren.

Haaland had zonder een spier te vertrekken naast de jongens geposeerd. De weelderige haardos verstopt onder een handdoek, die hij niet had afgedaan. Eronder een onverstoorbare blik. Een foto omdat het moest. Als onderdeel van zijn vak.

Circa zes uur later, als de befaamde Champions League-hymne door de Arena weergalmt, zijn de lange blonde manen wederom onzichtbaar. Ze zitten bijeengebonden in een knot. Zo een die kinderen in Dortmund, Noorwegen en vermoedelijk vele andere oorden zich ook zullen laten aanmeten. Vanwege hém.

Wat opvalt? Zijn postuur. Niet alleen zijn lengte, die 194 centimeter waarmee hij deze avond tot wel een kop boven menig Ajacied zal uittorenen - zijn bewaker Lisandro Martínez meet 19 centimeters minder. Nee, het zijn vooral de grote passen, de bloedserieuze blik, de opgepompte borst waarmee hij, opnieuw, de aandacht van de cameramensen trekt. Alsof hij elk moment in een Marvel-creatie transformeert, kaliber Hulk, al zal Ten Hag die vergelijking vermoedelijk overdreven vinden. Zeker met de wijsheid van ná deze wedstrijd.

Als de bal eenmaal rolt, blijkt al snel dat zijn spelers niet voor het twee keer zo waardevolle team van Borussia terugdeinzen. Binnen tien minuten, als de rook van tientallen fakkels in zowel het uit- als thuisvak is opgetrokken, staat Ajax’ vleugelspeler Antony oog in oog met doelman Gregor Kobel. Hij schiet mis. Dan nog wel.

De Noorse spits van Borussia Dortmund, Erling Haaland (midden), was onzichtbaar tegen Ajax, maar kreeg wel een paar goede kansen, zoals dit schot voor de rust. Foto Maurice van Steen/ANP

Een minuut later is het wel raak. Een indraaiende vrije trap van aanvoerder en routinier Dusan Tadic wordt met het hoofd verlengd door Dortmunds meest ervaren speler, Marco Reus, waarna de bal in de verre hoek binnenvalt. Achter hem schudt die ene aanvaller van Borussia zijn hoofd. En niet voor het laatst deze avond.

Ajax voetbalt met bravoure. Aan niets is te zien dat Dortmund op papier een gevaarlijker ploeg is, zo overtuigend kletst Ajax erbovenop. 2-0 na 25 minuten. Een heerlijk schot van Daley Blind. Terwijl Ajax een manifestatie van kansen opvoert, lukt het Dortmund maar niet om Remko Pasveer te passeren. Zelfs Haaland niet. Ook niet nadat hij vlak voor rust Jurriën Timber als een worstelaar van zich afwerpt.

Na rust: hetzelfde spelbeeld. Weer veel bravoure bij Ajax, wederom twee doelpunten. De eerste is van Antony die hem sierlijk binnenkrult en de mensen heel de wedstrijd het vertier voorschotelt waarvoor ze zijn gekomen. De tweede komt van spits Sébastien Haller, die de wedstrijd met een kopbal op slot gooit. De koppositie in pgroep C kan Ajax niet meer ontgaan.

Vuisten van Pasveer

In de voorhoede bij Dortmund moet Haaland zich op dat moment aan het verbijten zijn. Zo makkelijk als hij al twee jaar lang in de Bundesliga scoort (49 keer in 49 duels), zo moeilijk gaat het nu. De lat, de vuisten van Pasveer, tegenstanders die hem niet goed aanspelen. Het wil niet lukken.

Het werd kortom niet de avond van Erling Braut Haaland, de 21-jarige topschutter wiens reputatie hem vooruit was gesneld. Die reputatie kon hij in de Arena niet waarmaken.

En als iemand had durven voorspellen dat het zo zou kunnen gaan, dat Haaland en het grote Borussia zouden worden geneutraliseerd, was het wel Erik ten Hag, de trainer die uitgaat van eigen kracht. En met de 4-0 zege zijn gelijk kreeg.