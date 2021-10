Zeker 25 dodelijke slachtoffers bij overstromingen in India

In India zijn zeker 25 mensen overleden na overstromingen als gevolg van zware regenval. Reddingswerkers zijn volgens internationale persbureaus nog op zoek naar overlevenden. De overstromingen ontstonden rondom de zuidoostelijk gelegen deelstaat Kerala, waarvan delen zijn veranderd in een grote modderpoel. Het Indiase leger heeft inmiddels noodvoorraden gebracht naar Kerala. Vrijdagnacht regende het hard in de plaats, waarna het waterpeil in de rivieren steeg, wat de overstromingen veroorzaakte.

Lees ook dit stuk over eerdere overstromingen: ‘Water is ook de rijkdom van Kerala’

Van de 25 lichamen zijn er elf gevonden in het district Idukki en nog eens 14 in Kottayam. In beide gebieden was volgens AFP sprake van aardverschuivingen en overstromingen. Duizenden inwoners in de regio werden daarom geëvacueerd en in opvangkampen ondergebracht. Naast het leger waren ook de marine en de luchtmacht ter plaatse om ondersteuning te bieden bij de evacuaties. Autoriteiten konden nog niet zeggen hoeveel mensen er nog vermist zijn.

Indiase meteorologen spraken tegen lokale media de verwachting uit dat de zware regenval, waarschijnlijk mede veroorzaakt door het lagedrukgebied, maandag in het zuidoosten van het Aziatische land zal afnemen. In het noorden van India kunnen wel nieuwe overstromingen komen, doordat daar zware regenval wordt verwacht. De deelstaat Kerala is eerder getroffen door overstromingen: in 2018 kwamen bijna 500 mensen om het leven door de natuurramp.