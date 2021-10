Zanger Jan Rot vertaalt met liefde en toewijding

‘Goed bedacht hè”, zegt Jan Rot als hij het slotnummer van zijn Rotavond aankondigt. En dan zet hij het aloude ‘We’ll meet again’ in, dat ook in zijn vertaling onverwoestbaar optimistisch is gebleven: ‘Wij zijn er weer / weet niet waar of wanneer / maar dat weerzien wordt een dag met heerlijk weer…’ Het is een afscheid dat geen afscheid wil zijn – de toepasselijke finale van een optreden dat niet alleen een ode is aan de liedjesschrijvers wier nummers hij met zo veel liefde en toewijding naar het Nederlands heeft overgezet, maar ook een ode aan Jan Rot zelf.

Dit jaar kreeg hij te horen dat hij niet lang meer te leven heeft. Maar zo lang het lukt, wil hij blijven optreden. Zijn site vermeldt dat hij tot eind dit jaar op tournee is met zijn soloprogramma OK Boomer, over de mooiste liedjes uit de jaren zestig, en dat er dit najaar ook nog minstens één Rotavond in de agenda staat. Op zo’n avond zingt hij wat hij zelf zijn beste werk vindt – vergezeld door vier eminente begeleiders: pianist Jakob Klaasse, bassist Marjolein Meijers en de gitaristen László Versteeg en Jan van der Meij. Samen scheppen ze een sfeer waarin Rots speelse vertalersvondsten luisterrijk tot hun recht komen.

In de loop der jaren schiep Rot een geheel eigen genre, waarin het beste repertoire uit de populaire muziekgeschiedenis klinkt alsof het ooit rechtstreeks in het Nederlands werd geschreven. Zo gaat een klassieker als ‘Old man river’ niet meer over de Mississippi, maar over de Amstel: ‘Oeroud water’. Terwijl ook ‘Georgia on my mind’ een heel andere locatie kreeg: ‘Ik denk aan Djokja / al woon ik in Den Haag’. En zo volgt de ene verrassing op de andere.

Pop Rotavond door Jan Rot e.a. Gezien: 17/10 in de Kleine Komedie, Amsterdam. Inl. www.janrot.nl ●●●●●