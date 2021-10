Vliegend reptiel had gestroomlijnde vleugel

Om extra efficiënt te vliegen, hadden pterosauriërs een gestroomlijnde vleugelbasis – vergelijkbaar met het ontwerp van hedendaagse vliegtuigvleugels. Dat schrijven Chinese en Amerikaanse paleontologen deze week in PNAS. Die stroomlijning zorgde niet alleen voor minder luchtweerstand, maar maakte ook andere verfijnde bewegingen mogelijk, zoals het gedeeltelijk intrekken van de vleugel.

Pterosauriërs, prehistorische reptielen met vleugels, zoals de bekende pterodactylus, leefden tussen de 220 en 65 miljoen jaar geleden en waren de eerste gewervelde dieren die konden vliegen. Nog altijd zijn er vragen over hoe ze dat precies deden en hoe góéd ze dat deden. Om die reden besloten de auteurs van de huidige publicatie om een Zuid-Duits pterodactylus-achtig fossiel uit het Late Jura (tussen de 163 en 145 miljoen jaar geleden) te bestuderen. Het fossiel in kwestie heeft een langgerekte, hals en een lange puntige bek met kleine tandjes. en is afkomstig uit de Solnhofener kalksteen uit Beieren, een belangrijke vindplaats van fossielen uit het Jura-tijdperk.

Met laserlicht konden de paleontologen het zachte weefsel van het fossiel laten oplichten in fluorescerend roze. Zo ontdekten ze ook weefsel aan de basis van de vleugels dat voor een brede, vloeiende, gestroomlijnde overgang tussen lijf en vleugel zorgt. Bij gewoon licht was de weefselachtige structuur ook al waargenomen, maar was niet met zekerheid vast te stellen of het daadwerkelijk om weefsel ging, of om een bijverschijnsel van het fossilisatieproces. Daarom werd nu voor laserlicht gekozen.

Het ontdekte weefsel bestaat hoofdzakelijk uit skeletspieren, vermoeden de auteurs. Het weefsel is niet alleen nuttig voor de aanhechting van de vleugel: het vermindert ook de luchtweerstand tijdens het vliegen. Ook vliegtuigen hebben een dergelijke gestroomlijnde vorm bij de aanhechting van hun vleugels – de fairing, oftewel de stroomlijnkap.

Hedendaagse vliegende gewervelde dieren hebben ook zo’n fairing, maar in tegenstelling tot pterosauriërs is die niet van skeletspieren gemaakt. Vogels verminderen de wrijving rond hun vleugelaanhechting met behulp van veren, en bij vleermuizen zorgt vacht rond hun nek voor een efficiënte luchtstroom langs het lichaam.

Het voordeel van de skeletspieren in de pterosaurus-fairing is dat de spieren vermoedelijk voor diverse optimalisaties van de vliegtechniek zorgden. Zo konden ze helpen bij het gedeeltelijk intrekken van de vleugel – alleen tijdens het zweven zullen de pterosauriërs hun vleugel geheel hebben uitgestrekt, schrijven de auteurs, tijdens het maken van actieve vliegbewegingen was dat niet het geval.

Daarnaast kunnen de spieren hebben geholpen bij het optillen en kantelen van de vleugels, al is dat bij het bewuste fossiel helaas niet te bestuderen: daarvoor is het weefsel niet goed genoeg bewaard gebleven.

Hoe dan ook zal de geavanceerde aanhechting hebben gezorgd voor voldoende wendbaarheid, ruim voldoende om op soepele wijze insecten uit de lucht te onderscheppen – want die stonden waarschijnlijk op het menu van deze vroege vlieger.