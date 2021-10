Uitputtingsslag De Dansmarathon kon volgens experts ‘niet zo veel kwaad’

Een kandidaat viel flauw, twee werden weggedragen op brancards, de winnaar danste huilend verder en staarde na afloop leeg voor zich uit. De Dansmarathon, dit weekeinde op SBS 6, maakte veel los bij de één miljoen tv-kijkers. Op Twitter spraken velen schande van de uitputtingsslag van Talpa, waarin de deelnemers vijftig uur lang moesten dansen met zo min mogelijk onderbrekingen. Het winnende danspaar kreeg 100.000 euro.

Verpleegkundige Don Roelofsen verwoordde op Twitter de weerzin van meerdere kijkers: „Als een programma het toelaat om deelnemers zover te krijgen totdat ze zoveel blessures hebben, bijna uitgedroogd zijn, psychisch het niet meer trekken en afgevoerd worden op een brancard dan is dat echt GEEN waardige televisie. Totale waanzin dit programma!”

Was het onverantwoord van John de Mols Talpa om burgers meer dan twee dagen lang bijna onafgebroken te laten dansen ter vermaak van het tv-publiek? Was dit een nieuw dieptepunt in Talpa’s mensonterende reality-tv, zoals twitteraars stelden?

Mark van Achterberg, hoofd productie van De Dansmarathon, begrijpt dat zo’n nieuw programma veel losmaakt, zo meldt hij per mail: „We snappen dat er vragen zijn over het welzijn van de dansparen. Ik kan verzekeren dat er nooit een moment is geweest dat we onverantwoord hebben gehandeld.” Persoonlijk kan hij verder weinig met de kritiek, schrijft hij: „De kijker houdt van mensen die tot het uiterste gaan.” Hij wijst op diverse duursporten vol ontberingen op tv, als de Elfstedentocht, en op programma’s van de concurrentie, zoals Expeditie Robinson (RTL) en Kamp Van Koningsbrugge (NPO): „Daar doen ze niet anders. Wij hebben de kandidaten niet fysiek en mentaal kapot gemaakt. De kandidaten hebben topsport geleverd. Dat verdient enkel respect.”

Toine Schoutens, die het medische team van De Dansmarathon leidt: „Op tv ziet het er natuurlijk heftig uit, maar wij zijn geen moment bezorgd geweest. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en na afloop zeiden de kandidaten dat ze het ontzettend leuk hebben gevonden.” Volgens Schoutens was de flauwgevallen vrouw op de brancard snel weer terug in de wedstrijd. De andere deelnemer op de brancard had last van zijn rug.

Schoutens begeleidde duursporters op de Olympische Spelen, en ook bijvoorbeeld zwemkampioen Maarten van der Weijden, die in 2019 de Elfstedentocht zwom. Verder begeleidde hij mariniers die de marathon liepen op kistjes, met zware bepakking. Bij De Dansmarathon stond hij aan het hoofd van een team van 56 medische begeleiders, onder wie artsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, en verpleegkundigen, die de hartslag en bijvoorbeeld de gelaatskleur van de deelnemers in de gaten hielpen. Schoutens ging uit van vijf dingen die mis konden gaan: vermoeidheid, oververhitting, blessures, maag- en drankproblemen en hartproblemen. Wanneer iemand om dreigde te vallen, werd hij voortijdig van het podium gehaald.

De deelnemers mochten volgens hem niet zomaar aantreden: ze moesten hun medisch dossiers overleggen om aan te tonen dat ze geen medisch risico vormden. Ook werd hen vooraf een trainings- en voedingsprogramma aangeboden. „Dat programma lijkt op dat van de Nijmeegse Vierdaagse, ook een zware mars.” Het voedingsprogramma draaide vooral om regelmatig voldoende drinken en eiwitten eten.

Maria Hopman , hoogleraar Fysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen meldt desgevraagd: „Je denkt natuurlijk: wie verzint er zoiets idioots? Blijkbaar vinden mensen het leuk om andere mensen over allerlei grenzen te zien heen gaan.” Langdurig bewegen en twee dagen niet slapen is volgens haar weliswaar een zware mentale en fysieke belasting, maar: „Ik geloof niet dat je er iets blijvends aan kunt overhouden. Een weekje bijslapen en je bent er weer bovenop.” Hoogleraar Evert Verhagen van het Amsterdam Institute of Sport Science valt haar bij: „Als je mij vraagt: zou ik het aanbevelen? Dan zou ik zeggen: nee. Maar met een goede voorbereiding kan het ook weer niet zo veel kwaad.”

Er zijn wel meer van dit soort evenementen, zegt hij, zoals de honderd mijl door de Alpen of de Nijmeegse Vierdaagse. „Ik heb zelf wel eens vijf dagen door de Spaanse woestijn gerend, zeventig kilometer per dag – toen had ik ook geen voeten meer over.” Daarbij tekent hij aan dat dansen wel meevalt: „Zolang je niet als een malle de jive gaat dansen, is het veel minder inspannend dan bijvoorbeeld langdurig hardlopen of fietsen, waarbij je meer verbrandt dan je kunt aanvullen.” Het probleem is volgens hem de perverse prikkel die erin zit: je moet zo min mogelijk minuten aan eten en drinken besteden.

Verhagens collega Peter Beek: „Natuurlijk is er ook de ethische kant; het evenement komt op mij over als een milde versie van de Squid Game: je wordt weliswaar niet vermoord als je stopt met dansen, maar men blijft – tegen de lichamelijke alarmsystemen in – zo lang mogelijk doorgaan om kans te blijven maken op de geldprijs.” Ook anderen legde het verband met Squid Game. In die populaire Koreaanse Netflix-serie moeten schuldenaren een reeks spelen doen, in de hoop op een geldprijs, waarbij de verliezers steeds worden doodgeschoten.

Los van de getoonde uitputting en andere ellende bij de deelnemers werd de kritiek van de kijkers ook gevoed door het verleden van de dansmarathon. Dit was een Amerikaanse rage in de jaren twintig en dertig. Vooral dankzij de film They Shoot Horses, Don’t They (Sydney Pollack, 1969) werd de dansmarathon een metafoor voor de menselijk gevolgen van de crisis in de jaren dertig, en breder gezien, voor het harde kapitalisme dat een slaatje slaat uit de wanhoop en armoede van gewone burgers. Squid Game gaat hier ook over.

They Shoot Horses, Don’t They werd in de jaren zeventig trouwens niet alleen gezien als anti-kapitalistische kritiek: diverse Amerikaanse studentenorganisaties werden er juist door geïnspireerd om zelf jaarlijkse dansmarathons te organiseren om geld op te halen voor het goede doel. Ook John de Mols dansmarathon had een goed-doel-sausje: het evenement werd ondersteund door de Vriendenloterij en het Longfonds, om aandacht te vragen voor mensen met permanente longbeschadiging. Op de vraag of een goed doel zich wel moet verbinden aan zo’n controversieel evenement, zegt de woordvoeder: „De Vriendenloterij is blij met alle aandacht die er dankzij De Dansmarathon is geweest voor mensen met een longziekte en voor de mini-long in het bijzonder. Uiteraard stond de veiligheid van de danskoppels voorop. We hebben gedurende het hele proces alle vertrouwen gehad in het professionele medische team dat alle deelnemers heeft begeleid.”

Wedstrijdregelement zorgde dat er altijd iets te zien was Voor de dansmarathon die SBS organiseerde, zocht de producent (TEP) de samenwerking met de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB). Er werd een strikt wedstrijdreglement opgesteld, met dansregels, en regels die ervoor moesten zorgen dat er altijd iets te zien was voor de kijker. Een danspaar mocht alleen bestaan uit een „mannelijke en een vrouwelijke” deelnemer. Zij moesten een gezondheidsverklaring getekend door een „onafhankelijke arts” overhandigen en 100 euro wedstrijdgeld aan de producent betalen. Ieder danspaar kreeg tijdens de vijftig uur durende wedstrijd „maximaal vijf” uur rusttijd. In te vullen met „slapen, behandelingen waaronder fysiotherapeut, podotherapie, artsenbezoek” en „eten en drinken, toiletbezoeken, schoenen wisselen”. Slapen bleek maar beperkt mogelijk, en zelfs begrensd tot enkele uren voor het einde van de wedstrijd - een leeg podium in de finale is geen aantrekkelijke televisie. Deelnemers mochten „maximaal 90 minuten aaneengesloten van een slaapplek gebruik maken” en op de laatste dansdag mocht er na vier uur ‘s middags zelfs helemaal niet meer geslapen worden. „Deelnemers die op voornoemd moment nog gebruik maken van een slaapplek zullen worden verzocht direct de dansvloer weer op te gaan.” Zo moest er ook altijd tenminste één danspaar op de dansvloer staan. En mocht je als laatst overgebleven danspaar in de wedstrijd eindigen, dan zou slapen helemaal niet meer zijn toegestaan. Dansen is volgens de makers: „actief bewegen op het ritme van de muziek”. „Relatief simpele bewegingen, zoals lopen of heen-en-weer-wiegen, zijn niet actief genoeg.” Deelnemers moesten zelfstandig overeind blijven staan. Zij mochten elkaar niet dragen. Uitzonderingen golden voor „een specifieke dansstijl”, zoals de „lift”. Mochten er bijvoorbeeld veters losraken dan moesten die op een „dansbare manier” weer worden vastgestrikt. Lineke Nieber