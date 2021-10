Stroomtekorten en Evergrande zitten Chinese economie in de weg

Ernstige energietekorten en een slepende crisis in de vastgoedsector, het zijn de grootste problemen die drukken op de groei van de Chinese economie. Het Nationale Bureau voor de Statistiek kwam maandag met een groei van 4,9 procent voor het derde kwartaal, beduidend lager dan de toename van 18,3 procent in het eerste kwartaal. Lager ook dan de ruim 5,2 procent die veel analisten eerder hadden voorspeld.

Het grootste probleem is de aanhoudende onduidelijkheid over Evergrande, een van China’s grootste vastgoedbedrijven. Het bedrijf probeerde zijn hoofdkantoor in Hongkong eerder voor 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro) te verkopen. Met dat geld wilde Evergrande een begin maken met de aflossing van de torenhoge schulden waar het momenteel mee kampt. Meer geld van de bank lenen mag het bedrijf allang niet meer.

Vrijdag meldde Reuters dat de verkoop toch niet doorging. Het Chinese staatsbedrijf Yuexiu, dat het gebouw had willen overkopen, vond het bij nader inzien toch te riskant.

En zo blijft het onduidelijk hoe Evergrande aan voldoende geld moet komen om zijn schuld van ruim 300 miljard dollar af te lossen. De handel in aandelen Evergrande ligt al sinds eind september stil in afwachting van een „belangrijke mededeling” over een mogelijke herstructurering en een overname van delen van het bedrijf. Maar die mededeling blijft vooralsnog uit.

Ondertussen probeerde China’s Centrale Bank, de PBOC, de angst voor besmetting van de rest van de Chinese economie dit weekend weg te nemen. Yi Gang, gouverneur van de PBOC, stelde dat de Chinese economie bestand is tegen het risico dat uitgaat van „bepaalde bedrijven” door „mismanagement en razendsnelle expansie”. Dat laatste leek een rechtstreekse aanval op het doen en laten van miljardair Xu Jiayin, oprichter en baas van Evergrande.

Yi Gang betoogde dat slechts een derde van de schulden van Evergrande bij financiële instellingen in China is belegd. Die schulden zouden bovendien verdeeld zijn over honderden financiële instellingen, en dat zou de blootstelling van de individuele banken minder groot maken. De gouverneur zei overigens niet toe wat de bank precies van plan is om de druk op de vastgoedsector te verkleinen, en van zo’n overkoepelend plan lijkt ook geen sprake. Vertegenwoordigers van de sector hebben onlangs wel om meer hulp gevraagd. De waarde van alle vastgoedbedrijven keldert.

Groot gevaar

Kevin Rudd, voormalig premier van Australië en nu voorzitter van de Asia Society in New York, een organisatie die zich inzet voor nauwere banden tussen Azië en het Westen, ziet in die verspreiding van de schulden van Evergrande over allerlei financiële instellingen juist een groot gevaar. In een opiniestuk in de Financial Times zegt hij dat 42 procent van de bezittingen van de banken in China zijn gerelateerd aan de vastgoedsector, en dat 78 procent van het geld van stedelijke Chinezen is geïnvesteerd in huizen.

Als de Chinese economie door de vastgoedsector in de problemen raakt, stelt hij, dan heeft dat ook een groot effect op wereldeconomie. Tussen 2013 en 2018 droeg China 28 procent bij aan de groei van de wereldeconomie: twee keer zo veel als de Verenigde Staten. Als China als groeimotor wegvalt, is onduidelijk waar de groei dan vandaan zal komen.

Ongewone manier

Daarnaast heeft ook China last van de wereldwijde problemen veroorzaakt door hoge energieprijzen en energietekorten. De vraag naar Made in China is nog altijd heel hoog, maar China heeft moeite om aan die vraag te voldoen. Bij een aantal fabrieken ligt de productie een deel van de tijd stil, en is de verkoop gedaald.

Zo is het allerminst zeker of dit jaar de kerstcadeautjes op tijd in Amerika en Europa zullen arriveren. China heeft problemen om de cadeautjes op tijd te produceren én problemen om ze op tijd te verschepen doordat er onvoldoende containercapaciteit beschikbaar is.

China wordt vrijwel elk jaar geraakt door energietekorten, maar dit jaar is het erger. Waar voorheen vooral bedrijven werden geraakt door rantsoenering, hebben nu ook huishoudens last van uitval. Vooral in het noordoosten van China – een gebied vol zware industrie – is het distributienetwerk voor elektriciteit zo oud dat het er regelmatig helemaal uitklapt als er ergens in het netwerk te weinig spanning is.

Daar komt bij dat de ongewone manier waarop de prijs voor energie in China wordt bepaald de problemen verergert. De elektriciteitscentrales moeten hun kolen inkopen tegen prijzen zoals die op de wereldmarkt gelden, maar tot voor kort mochten ze de elektriciteit alleen verkopen tegen prijzen die de staat bepaalde. Zo lag de inkoopprijs hoger dan de verkoopprijs. Dat betekende dat centrales in tijden van grote vraag de neiging hadden om weinig te produceren, want ze moesten dan geld toeleggen op hun productie van elektriciteit.

Dat verandert nu: de overheid geeft de centrales sinds deze maand meer vrijheid om zelf de prijs van elektriciteit te bepalen, al wordt de prijscontrole niet geheel losgelaten.

Koude winter

Beijing zit ook met zijn klimaatdoelen. China, dat zwaar inzet op meer energie uit water, zon en wind, is desondanks nog steeds voor zo’n 60 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van zwaar vervuilende kolen. Omdat de overheid dat niet meer wil, zijn er veel mijnen gesloten. Kolencentrales mochten bovendien maar op 70 procent van hun capaciteit werken.

Dat wreekt zich nu: er is een groot tekort ontstaan aan kolen. Dat wordt onder meer opgevangen door alsnog weer toe te staan dat de gevaarlijke en vervuilende mijnen zo veel mogelijk produceren. Het is dat, of een wel heel koude winter voor de burgers en onvoldoende economische groei voor het land.