Slachtoffers aanval Noorwegen niet met pijl en boog gedood

De vijf personen die vorige week bij een aanslag in de Noorse plaats Kongsberg om het leven zijn gekomen zijn niet doodgeschoten met pijl en boog. Ze zijn gedood met een steekwapen, zegt de Noorse politie maandag in een persconferentie. De 37-jarige Espen Andersen Bråthen zou hebben toegegeven achter de moorden te zitten.

Aanvankelijk werd gedacht dat de aanvaller zijn slachtoffers had omgebracht met de pijl en boog die hij volgens getuigen bij zich droeg. Maar na het horen van zestig getuigen stelt de politie dat bij de moorden steekwapens zijn gebruikt. Om wat voor wapens het precies gaat, wil de politie vooralsnog niet zeggen. De verdachte raakte op enig moment zijn pijl en boog kwijt, aldus inspecteur Per Thomas Omholt. Pas daarna bracht hij vijf mensen om het leven, op openbare plaatsen en in een woning. Bij de aanval raakten ook twee personen zwaargewond.

Andersen Bråthen koos zijn slachtoffers willekeurig uit, schrijft de Noorse krant Aftenposten. Hoewel hij dus niemand heeft gedood met zijn pijl en boog, staat wel vast dat hij pijlen heeft afgeschoten op meerdere mensen. Onderzoek moet nog uitwijzen wat voor verwondingen die pijlen hadden kunnen aanrichten. Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek kan de aanvaller eventueel ook nog poging tot moord ten laste worden gelegd.

Het motief van de verdachte blijft onduidelijk. Waar de politie eerder nog rekening hield met een terroristisch oogmerk wordt nu sterk rekening gehouden met een psychische stoornis. Andersen Bråthen heeft gezegd zich tot de islam te hebben bekeerd, maar in de praktijk heeft hij niks met zijn nieuwe geloof gedaan, zegt inspecteur Omholt. Psychiatrisch onderzoek moet uitwijzen of Anders Bråthen toerekeningsvatbaar was tijdens de aanvallen.

