Sien Diels (74), bekend als ‘Sien’ uit Sesamstraat, overleden

De Vlaamse actrice Sien Diels, beter bekend als ‘Sien’ uit het kinderprogramma Sesamstraat, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar naasten maandag gezegd tegen de Belgische omroep VRT.

Francine Diels, zoals de actrice voluit heet, studeerde in 1969 af aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en begon haar loopbaan bij het Mechels Miniatuur Theater, een kleinschalig Vlaams theatergezelschap in de Belgische plaats Mechelen. In de jaren daarop deed Diels wat freelance acteerklussen, waarna ze in 1975 de overstap maakte naar televisie. De rol waar de meesten haar van zullen kennen, moederfiguur en winkeleigenaar ‘Sien’ uit Sesamstraat, vertolkte ze maar liefst 36 jaar lang.

Daarnaast had Diels rollen in onder meer de televisieseries Flikken (2008) en Spoed (2006) en zat ze meermaals in de jury in het kinderprogramma Mini-playbackshow (1987-1990). Ook gaf Diels tot haar pensioen in 2010 les op het conservatorium in Mechelen. Waar zij aan is overleden, is niet bekendgemaakt.